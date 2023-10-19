Белые и перец. Какие пряности подходят к блюдам из грибов

Своеобразный вкус и аромат грибов можно и нужно подчеркивать с помощью других продуктов, которые вы добавляете при засолке или при жарке-варке грибов. Но какие пряности и специи подходят к лесным жителям? Рассказываем, какие пряности нам пригодятся.

Лук

Жареный лук отлично усиливает белковый мясной вкус грибов. К жареным грибам и для супов из грибов лук — отличная вещь, которой лучше не пренебрегать. Хорошо жарить лук на смеси растительного и сливочного масла, он сделает грибные блюда более сливочными и насыщенными.

Чеснок

Он подходит как для жареных грибов, так и для маринованных. Реже его кладут в суп. Можно нарезать зубчики на небольшие дольки и добавить к грибам при мариновании, а можно добавить чеснок при жарке, мелко измельчив. Вводить его нужно в самом конце жарки, чтобы не ушел чесночный аромат.

Лавровый лист

Отличная приправа для грибного супа и для маринования грибов. Сглаживает землистый аромат, подчеркивает грибной. Добавлять в маринады и в грибной бульон. Если кладете в суп, то после варки лучше извлечь.

Гвоздика

Отлично улучшает вкус и аромат всех грибных блюд. Можно добавлять к соленым грибам, можно в суп. Можно — при жарке. Но в последнем случае желательно бутончики гвоздики извлечь из грибов перед подачей, если они попадут на зуб — будет неприятный вкус.

Душистый перец

Его чаще всего кладут в маринады и соленья, он создает всем знакомый вкус домашних заготовок. Для этого нужен горошек. Но если вы часто готовите жареные грибы, то есть смысл добавить горошины душистого перца в мельницу с черным. Аромат станет более богатым, насыщенным и интересным.

Мускатный орех

Хорошо подходит к жареным грибам с нежным, не сильным ароматом. Можно добавить к лисичкам, к опятам, к сыроежкам, к маслятам. С белыми грибами, скорее всего, мускатный орех потеряется. Орешек натирают на терке и добавляют при окончании жарки.

Черный перец

Классическая пряность для грибов. Можно класть молотый черный (желательно свежемолотый) в жареные грибы, можно — горошек в супы или маринады. Пряность достаточно нейтральная, дает острый вкус, делает аромат грибов более глубоким.

Розмарин

Очень хорошо подходит к жареным грибам. Можно добавить к белым, можно к подосиновикам-подберезовикам, лисичкам, опятам. Розмарин лучше всего добавлять перед жаркой, обжарить веточку (свежую или сухую) в растительном масле, потом извлечь и класть грибы. Иголок в еде таким образом не будет, а слегка хвойный запах травы — останется.

Пряные травы

Кроме розмарина в грибы можно положить практически все, что растет на грядке с душистыми травами: тимьян, майоран, орегано, базилик красный и зеленый. Главное, чтобы сочетание ароматов вам нравилось, и лучше извлекать травы после окончания приготовления, не оставлять с ними грибы надолго. Вкус может меняться, становиться неприятным.

Укроп

Нам подойдут семена укропа, иногда советуют добавлять зелень при подаче, но это сочетание на любителя. Лучше попробовать добавить немного стеблей при жарке, за 5 минут до окончания положить мелко нарубленные стебли. Еще можно добавить стебли укропа при варке супа — будет отлично.

Как добавлять пряности при жарке

Первый способ. Обжарить пряности в горячем масле. Потом извлечь и жарить в этом масле грибы. Пряности в масле лучше не оставлять, так как при долгом нагревании они дадут горьковатый неприятный вкус. Так можно поступить с раздавленными зубчиками чеснока, розмарином и другими пряными травами. С горчичными зернами, кориандром, горошинами черного или душистого перца, гвоздикой, листьями лавра. Потом все это извлекаем шумовкой.

Второй способ. Добавляем измельченные пряности за 3 минуты до окончания приготовления. Это может быть измельченный чеснок, молотый перец, корица, кориандр и так далее. Лучше не класть молотые пряности в начале приготовления, так как они могут перегреться, аромат может уйти раньше времени.