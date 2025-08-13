Белокаменная летопись: церковь Бориса и Глеба в фотографиях

Церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша — один из древнейших белокаменных храмов Руси, построенный в XII веке.
Она была заложена в 1152 году по приказу князя Юрия Долгорукого и входит в число первых памятников владимиро-суздальского зодчества.
Храм посвящен первым русским святым — князьям Борису и Глебу, принявшим мученическую смерть в 1015 году.
Церковь расположена на берегу реки Нерль, в 4 км от Суздаля, на месте, где, по преданию, встретились братья перед гибелью.
Архитектура храма отличается строгостью форм и лаконичностью, характерной для раннего белокаменного строительства.
Первоначально церковь входила в комплекс княжеской резиденции, включавшей укрепления и дворцовые постройки.
В XIII веке храм пострадал от монгольского нашествия, но был восстановлен и продолжал действовать.
Несмотря на поздние изменения, основная часть здания сохранила древнерусский облик.
В советское время храм был закрыт, но избежал разрушения благодаря статусу памятника архитектуры.
С 1992 года церковь Бориса и Глеба входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля».
Сегодня это действующий храм, а также музей, открытый для посещения туристами.
В интерьере сохранились фрагменты древних фресок и резные элементы убранства.
Церковь в Кидекше — важный историко-культурный символ, связывающий эпохи Древней Руси и современности.