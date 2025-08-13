Популярные темы
Белокаменная летопись: церковь Бориса и Глеба в фотографиях

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — древнейший белокаменный храм Руси. Он возведен Юрием Долгоруким на месте легендарной встречи князей-страстотерпцев. Сохранил дух домонгольской эпохи в строгих формах и мощных стенах. Свидетель княжеской славы, татарских набегов и векового благоговения.

14
Источник: TolyastarRUSSIAz/CC BY-SA 4.0

Церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша — один из древнейших белокаменных храмов Руси, построенный в XII веке.

Источник: TolyastarRUSSIAz/CC BY-SA 4.0

Она была заложена в 1152 году по приказу князя Юрия Долгорукого и входит в число первых памятников владимиро-суздальского зодчества.

Источник: Ludvig14/CC BY-SA 4.0

Храм посвящен первым русским святым — князьям Борису и Глебу, принявшим мученическую смерть в 1015 году.

Источник: РИА "Новости"

Церковь расположена на берегу реки Нерль, в 4 км от Суздаля, на месте, где, по преданию, встретились братья перед гибелью.

Источник: РИА "Новости"

Архитектура храма отличается строгостью форм и лаконичностью, характерной для раннего белокаменного строительства.

На фото: 1987 год.
На фото: 1987 год. Источник: РИА "Новости"

Первоначально церковь входила в комплекс княжеской резиденции, включавшей укрепления и дворцовые постройки.

На фото: 1971 год.
На фото: 1971 год.Источник: РИА "Новости"

В XIII веке храм пострадал от монгольского нашествия, но был восстановлен и продолжал действовать.

На фото: 1969 год.
На фото: 1969 год.Источник: РИА "Новости"

В XVII—XVIII вв.еках церковь перестраивалась: появилась шатровая колокольня и зимний храм в честь Стефана Пермского.

На фото: 1967 год.
На фото: 1967 год.Источник: РИА "Новости"

Несмотря на поздние изменения, основная часть здания сохранила древнерусский облик.

На фото: Поребрик и «ломбардская арка».
На фото: Поребрик и «ломбардская арка».Источник: Булатов Даниил/Trefoilsleaf

В советское время храм был закрыт, но избежал разрушения благодаря статусу памятника архитектуры.

На фото: Фреска XII века в нише северной стены — святые жены среди райского сада (справа — мученица Мария, покровительница княгини Марии, жены князя Бориса, сына Юрия Долгорукого, погребенной в этом аркасолии).
На фото: Фреска XII века в нише северной стены — святые жены среди райского сада (справа — мученица Мария, покровительница княгини Марии, жены князя Бориса, сына Юрия Долгорукого, погребенной в этом аркасолии).Источник: Nikolay Omonov/CC BY-SA 4.0

С 1992 года церковь Бориса и Глеба входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля».

На фото: Фреска в нише южной стены.
На фото: Фреска в нише южной стены.Источник: Trefoilsleaf/CC0

Сегодня это действующий храм, а также музей, открытый для посещения туристами.

На фото: Древнее граффити внутри церкви («голова Адама»).
На фото: Древнее граффити внутри церкви («голова Адама»).Источник: Bogdanov-62/CC BY-SA 4.0

В интерьере сохранились фрагменты древних фресок и резные элементы убранства.

На фото: Древние фрески по низу алтарных стен.
На фото: Древние фрески по низу алтарных стен.Источник: Bogdanov-62/CC BY-SA 4.0

Церковь в Кидекше — важный историко-культурный символ, связывающий эпохи Древней Руси и современности.