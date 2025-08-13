Белокаменная летопись: церковь Бориса и Глеба в фотографиях

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — древнейший белокаменный храм Руси. Он возведен Юрием Долгоруким на месте легендарной встречи князей-страстотерпцев. Сохранил дух домонгольской эпохи в строгих формах и мощных стенах. Свидетель княжеской славы, татарских набегов и векового благоговения.