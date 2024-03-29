«Белое солнце пустыни»: восемь интересных фактов о фильме

Фильм «Белое солнце пустыни» вышел на советские телеэкраны 30 марта 1970 года. И стал настоящим открытием 20 века. В год премьеры кино посмотрело более 30 миллионов человек, что поставило его на второе место по количеству зрителей за 1970 год (первое — «Освобождение»).
Сегодня рассказываем о восьми интересных фактах об актерах, съемках, сценарии и многом другом.
«Басмачи»
Идея снять советский вестерн принадлежала руководителям экспериментальной творческой студии, созданной при «Мосфильме», Григорию Чухраю и Владимиру Познеру (отцу знаменитого журналиста).
Изначально фильм назывался не «Белое солнце пустыни», а «Басмачи», и сюжет был необычайно наивен. Отряд милиции, поверив красивым обещаниям басмачей, переходит на сторону врага, но их начальник, поняв, что к чему, решает вернуть своих парней, переманить на свою, так называемую «правильную» сторону. В одиночку он проникает в логово бандитов и оказывается на волоске от смерти. Однако все заканчивается хорошо: отряд возвращается под красные знамена.
«Спасите гарем»
По ходу написания сценария возникла идея включить в сюжет «женскую линию». Писателю Валентину Ежову, который занимался сценарием, рассказали о часто встречающихся в пустыне гаремах, брошенных красноармейцами на произвол судьбы. Доблестным защитникам ничего не оставалось, кроме как сопроводить бедных женщин до ближайших кишлаков. Так появился проект с рабочим названием «Спасите гарем», который в итоге получил название «Белое солнце пустыни».
Не тот Сухов
Изначально на роль красноармейца Сухова был утвержден Георгий Юматов. Съемки начались, но Юматов уже не участвовал в них, так как в самом начале загулял и подрался с местным населением. Поскольку у актера сильно пострадало лицо, его отстранили от работы. Роль Сухова досталась Анатолию Кузнецову.
Конфликты с местными
История с Георгием Юматовым — не единичный случай «разборок». Большая часть эпизодов была отснята на берегу Каспийского моря, а также в окрестностях Каспийска и Махачкалы. Работа шла тяжело, организация и дисциплина сильно хромали. Актеры то и дело дебоширили и конфликтовали с местными жителями.
Без воды в жару
Помимо конфликтов, работать над фильмов было сложно еще и из-за жары и нехватки воды. В итоге в таких условиях Николай Годовиков заболел дизентерией. Эпизод «Гюльчатай, открой личико!» снимался в момент, когда у 18-летнего актера температура тела поднялась до 40 градусов.
Но на этом его беды не закончились. Кахи, прокалывая красноармейца штыком, промахнулся и вместо страховочной дощечки попал прямо в тело. Ненаигранный вскрик был высоко оценен режиссером, и эпизод одобрили.
Беда за бедой
Непросто пришлось на съемках и Спартаку Мишулину, сыгравшему Саида. Для роли мужчину сажали в ящик и закапывали в песок, оставляя на поверхности только голову. Мало того, что актер часами страдал от жары, так еще и он сам вызывал интерес у местной фауны: то змея мимо проползет, то верблюд пройдет и вдобавок плюнет.
Генсек дал добро
Несмотря на то, что картина была создана в рекордно короткие сроки, руководство «Мосфильма» все равно осталось недовольным. Режиссерам пришлось внести 27 правок — от «вырезки» эротики и иконы «Богородицы» до замены оркестровки. Однако даже это не помогло, и фильм просто положили на полку.
Мир так бы и не увидел кинокартину, если бы не Леонид Брежнев. Во время просмотра новинок кино дежурный хранилища решил отправить генсеку «Белое солнце пустыни». Картина привела Брежнева в восторг, поэтому фильм немедленно был запущен в прокат.
В помощь космонавтам
Картина вызвала фурор у населения всего Союза. Космонавты с особым трепетом отнеслись к фильму. Они завели традицию пересматривать «Белое солнце пустыни» перед каждым стартом, а также внимательно следили за операторской работой, так как им самим приходилось что-то снимать в космосе.
Анна Морозова