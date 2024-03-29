«Белое солнце пустыни»: восемь интересных фактов о фильме

Изначально фильм назывался не «Белое солнце пустыни», а «Басмачи», и сюжет был необычайно наивен. Отряд милиции, поверив красивым обещаниям басмачей, переходит на сторону врага, но их начальник, поняв, что к чему, решает вернуть своих парней, переманить на свою, так называемую «правильную» сторону. В одиночку он проникает в логово бандитов и оказывается на волоске от смерти. Однако все заканчивается хорошо: отряд возвращается под красные знамена.