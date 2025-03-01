Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белку-акробатку с необычным окрасом показали в Ленинградском зоопарке

Белка Превоста обитает в джунглях Юго-Восточной Азии. Она имеет необычный окрас — чёрная спина позволяет ей сливаться с тенями леса, рыже-красный хвост трудно отличить от коры деревьев, а белая полоса на боку напоминает солнечный луч, который перемещается с одной ветки на другую.

Источник: Life.ru

«Белки Превоста — настоящие акробаты! Они с лёгкостью прыгают по веткам, а их пушистый хвост помогает им сохранять равновесие даже на самых тонких ветках», — рассказали в Ленинградском зоопарке телеканалу «Санкт-Петербург».

Эти милые создания также известны как трёхцветные белки. В их рацион входят фрукты, семена, орехи, термиты, муравьи и личинки насекомых. Иногда они не прочь полакомиться птичьими яйцами. В зоопарках их кормят, в основном, теми же продуктами, что и в дикой природе: фрукты, овощи, яйца, а также немного семян, орехов и мяса, что обеспечивает им сбалансированное питание.

Ранее в Московском зоопарке случилось пополнение — мать-героиня капибара родила своего девятого детёныша. Во время родов собралось всё семейство во главе с отцом Кузьмой. Процесс прошёл хорошо, помощь специалистов не понадобилась.