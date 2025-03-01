Белку-акробатку с необычным окрасом показали в Ленинградском зоопарке

Эти милые создания также известны как трёхцветные белки. В их рацион входят фрукты, семена, орехи, термиты, муравьи и личинки насекомых. Иногда они не прочь полакомиться птичьими яйцами. В зоопарках их кормят, в основном, теми же продуктами, что и в дикой природе: фрукты, овощи, яйца, а также немного семян, орехов и мяса, что обеспечивает им сбалансированное питание.