Белки, жиры и сытость: чем полезны яйца вкрутую

Есть несколько способов перекусить и перебить чувство голода. Обычно люди используют для этого злаковые батончики, мюсли или бутерброды, однако мало кто знает, что лучше всего между основными приемами пищи употребить яйцо, сваренное вкрутую.
Если вы стараетесь питаться правильно, делая рацион сбалансированным, белок — это то, что вы, скорее всего, употребляете в больших количествах. Дальше по важности идут жиры, а после уже углеводы.
Необходимые организму вещества
В яйцах содержится большое количество белков и жиров. В одном сваренном вкрутую этом продукте более шести граммов первого органического вещества и пяти — второго. В совокупности с витаминами группы В они помогают сохранить чувство сытости дольше, чем вы бы могли ожидать.
Почему белки и жиры помогают сохранять чувство сытости
Белки и жиры, как правило, гораздо дольше других органических соединений остаются в желудке.
Дело в том, что организму требуется гораздо больше времени, чтобы переварить и усвоить жиры. В это же время основным углеводам, потребляемым самостоятельно, требуется от 30 до 60 минут, чтобы покинуть желудок, углеводам в сочетании с приличным количеством плотного белка и жира, таким как нарезанные вкрутую яйца, может потребоваться около трех часов, чтобы должным образом перевариться.
Как включить в свой рацион больше яиц, сваренных вкрутую
Если у вас не хватает времени или нет возможности в течение рабочих дней варить яйца, приготовьте их в выходные и храните в холодильнике. Они будут пригодными для употребления семь дней.
Чтобы получить больше пользы от яиц, постарайтесь сочетать их с цельнозерновыми продуктами, овощами и кисломолочными продуктами, такими как кефир и айран.
Ранее эксперты рассказали, можно ли есть яйца каждый день и вреден ли холестерин в этих продуктах.
Анна Морозова