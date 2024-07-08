Белки, жиры и сытость: чем полезны яйца вкрутую

Дело в том, что организму требуется гораздо больше времени, чтобы переварить и усвоить жиры. В это же время основным углеводам, потребляемым самостоятельно, требуется от 30 до 60 минут, чтобы покинуть желудок, углеводам в сочетании с приличным количеством плотного белка и жира, таким как нарезанные вкрутую яйца, может потребоваться около трех часов, чтобы должным образом перевариться.