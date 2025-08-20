Белка и Стрелка: как собаки открывали дорогу в космос

Кроме животных в космос отправили семена и части растений — от зерновых до декоративных видов. Это было не менее важно: нужно было понять, как космическая радиация и отсутствие привычной гравитации влияют на живые клетки, отвечающие за рост. Эти опыты стали предвестниками будущих экспериментов по выращиванию растений в орбитальных оранжереях (сейчас все это процветает в полный рост, притом в прямом смысле). Интересно, что все пассажиры, включая собак, вернулись живыми, и именно этот комплексный эксперимент впервые показал: космос можно покорять не только человеку, но и целым живым экосистемам.