Бельгийцев попросили не есть рождественские елки

«Бельгийское продовольственное агентство во вторник выпустило предупреждение для общественного здравоохранения в преддверии окончания праздничного сезона: не ешьте рождественские елки», — пишет агентство.
Отмечается, что такое необычное сообщение появилось после того, как на сайте города Гент, который агентство называет оплотом защитников окружающей среды, были размещены советы по переработке елок, среди которых предложение отправить их на обеденный стол, основанное на опыте скандинавских стран. Среди прочих способов предлагалось изготовление ароматизированного масла из иголок.
В ответ на это агентство уточнило, что рождественские елки не предназначены для употребления в пищу, безопасность которого как для людей, таки для животных гарантировать невозможно. Кроме того, указывается на вероятное наличие пестицидов на большинстве деревьев, выращиваемых в этот сезон.
Франс Пресс пишет, что, видимо, приняв предупреждение к сведению, город внес изменения в свою публикацию, изменив заголовок с «Съешьте свою рождественскую елку» на «Скандинавы едят свои рождественские елки».