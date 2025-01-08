Бельгийцев попросили не есть рождественские елки

В ответ на это агентство уточнило, что рождественские елки не предназначены для употребления в пищу, безопасность которого как для людей, таки для животных гарантировать невозможно. Кроме того, указывается на вероятное наличие пестицидов на большинстве деревьев, выращиваемых в этот сезон.