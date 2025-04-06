Бельгийский Euroclear разморозит российские активы для компенсации иностранным инвесторам

Бельгийский депозитарий Euroclear получил разрешение от казначейства Бельгии на разморозку части российских активов, сообщают издания «Коммерсантъ» и «Ведомости».
Данные средства будут направлены на компенсацию инвесторам, понесшим убытки в результате судебных решений в России и указа президента от 19 марта прошлого года. Согласно этому документу, выплаты могут быть произведены с российских счетов типа С, принадлежащих нерезидентам, в том числе иностранным компаниям, подконтрольным российским гражданам.
По словам эксперта из издания Vegas Lex Александра Казарина, решение бельгийских властей касается только тех иностранных клиентов Euroclear, чьи активы были затронуты российскими контрсанкциями и судебными решениями, принятыми до 3 января 2024 года. Казарин подчеркнул, что это фактически обмен замороженными активами: российским инвесторам деньги были выплачены в России, а теперь они компенсируются иностранным инвесторам через Euroclear в Европе.
Напомним, что Национальный расчетный депозитарий России (НРД) провел списание с российского счета типа С в августе прошлого года.
Европейский союз по-прежнему имеет возможность ужесточить санкции, однако их эффективность в значительной степени исчерпана. В результате, текущие действия скорее направлены на возможные послабления. Разморозка активов, как ожидается, коснется не широкого круга инвесторов или инструментов, а будет скорее символическим жестом, демонстрирующим гибкость ЕС и его готовность действовать более адаптивно, а не только наращивать эскалацию.
Из общей суммы 212 млрд евро, находящихся на балансе бельгийского депозитария, 183 млрд евро составляют подсанкционные российские активы.