Бельгийский Euroclear разморозит российские активы для компенсации иностранным инвесторам

По словам эксперта из издания Vegas Lex Александра Казарина, решение бельгийских властей касается только тех иностранных клиентов Euroclear, чьи активы были затронуты российскими контрсанкциями и судебными решениями, принятыми до 3 января 2024 года. Казарин подчеркнул, что это фактически обмен замороженными активами: российским инвесторам деньги были выплачены в России, а теперь они компенсируются иностранным инвесторам через Euroclear в Европе.