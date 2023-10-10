Белая медведица с медвежатами наведались к людям в избу в Якутии. Видео
В тот же день в районе базы госинспекторов были замечены еще медведи.
В тот же день в районе базы госинспекторов были замечены еще медведи.
Белые медведи заглянули в избу госинспекторов в Якутии. Видео визита диких животных опубликовала пресс-служба дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Нижнеколымского района.
Все произошло в понедельник, 9 октября. Ранним утром госинспекторов разбудил непривычный стук в окно. Выглянув на улицу, они увидели белую медведицу с двумя годовалыми медвежатами. Мужчины успели записать короткие видео неожиданного визита, где видно, что собаки Мира и Мухтар пытались отогнать медведей от избы.
Как рассказал «КП — Якутия» старший госинспектор Руслан Слепцов, в то утро на территории ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» было замечено восемь хищников. На другой стороне кордона прогуливалась другая семья белых медведей с двумя детенышами. Инспекторам на снегоходах удалось отогнать животных на безопасное расстояние. Те испугались шума техники.
Слепцов отметил, что медвежата в этом возрасте очень любопытные и почти ничего не боятся, поэтому и не торопились покидать территорию кордона. «Медвежата уже большие, куда они идут, туда и за ними следует мама, так она проявляет материнскую заботу и защищает их от всего», — заключил госинспектор.
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