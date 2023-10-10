Белая медведица с медвежатами наведались к людям в избу в Якутии. Видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-40316705&id=456423709&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Белые медведи заглянули в избу госинспекторов в Якутии. Видео визита диких животных опубликовала пресс-служба дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Нижнеколымского района.

Все произошло в понедельник, 9 октября. Ранним утром госинспекторов разбудил непривычный стук в окно. Выглянув на улицу, они увидели белую медведицу с двумя годовалыми медвежатами. Мужчины успели записать короткие видео неожиданного визита, где видно, что собаки Мира и Мухтар пытались отогнать медведей от избы.

Как рассказал «КП — Якутия» старший госинспектор Руслан Слепцов, в то утро на территории ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» было замечено восемь хищников. На другой стороне кордона прогуливалась другая семья белых медведей с двумя детенышами. Инспекторам на снегоходах удалось отогнать животных на безопасное расстояние. Те испугались шума техники.

Слепцов отметил, что медвежата в этом возрасте очень любопытные и почти ничего не боятся, поэтому и не торопились покидать территорию кордона. «Медвежата уже большие, куда они идут, туда и за ними следует мама, так она проявляет материнскую заботу и защищает их от всего», — заключил госинспектор.

В начале октября ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, заведующий лабораторией по изучению климата и экосистем северных регионов СВФУ Никита Тананаев рассказал, что в Якутии стали находить нетипичные для региона виды зверей, птиц, растений и насекомых. Все из-за изменения климата. Так, в верхней части горного массива Арга-Тас был обнаружен новый редкий подвид арктической бабочки с черно-серыми крыльями с точечным узором. А летом ученые зафиксировали на территории республики несвойственный ей вид птиц — черного грифа.

Ранее на Камчатке в видеоловушку попал бурый медведь, которого привлекла специальная «чесалка». И камеру, и устройство установил местный охотовед Владимир Шаблий. Он прикрепил к стволу дерева кусок пластикового придверного коврика. Хищник с удовольствием почесал об нее спину, а охотовед позже наложил на видео хип-хоп-музыку и выложил в Сеть.