Белая голова. Малышева рассказала, можно ли поседеть от страха

А так, чтобы за день человек поседел — такого быть не может. «Связь между пигментом и волосом не может быть разрушена за часы. Это приукрашивание и литературный вымысел. Если цвет в волосе есть, он остается, пигмент в нем сохранится», — подчеркнул иммунолог.