Белая голова. Малышева рассказала, можно ли поседеть от страха

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева со своими коллегами ответила на популярные вопросы о страхе.
Можно ли поседеть из-за страха?
Тут главное понять, как формируется окрас волоса. Все зависит от поступления меланина. «Этот пигмент вырабатывается в достаточном количестве, он заполняет волос, и волос становится окращшенным», — пояснил иммунолог Андрей Продеус.
«Разрушение связи между пигментом и волосом — вот в чем суть седины. Связь разрушается с годами», — добавила Малышева.
А так, чтобы за день человек поседел — такого быть не может. «Связь между пигментом и волосом не может быть разрушена за часы. Это приукрашивание и литературный вымысел. Если цвет в волосе есть, он остается, пигмент в нем сохранится», — подчеркнул иммунолог.
Малышева дополнила, что чтобы волос стал седым, ему надо отрасти на определенную длину уже без поступившего пигмента. «Так, чтобы утром испугали, а вечером два седых волоса вырвал, нет. Седые волосы, значит, были раньше, просто вы их не видели», — рассказала Малышева.
Правда ли, что от страха глаза становятся больше?
Это лишь визуальный эффект, отметил офтальмолог Михаил Коновалов. «Во время стресса активируется симпатическая нервная система, вырабатываются стрессорные гормоны, они расширяют зрачок, усиливают действие мышц, которые зрачок расширяют, и ослабляют мышцы, которые его сужают. Во время стресса эта компенсаторная реакция усиливает немного поля зрения, таким образом природа создает условия, чтобы человек мог выжить во время стресса», — пояснил Коновалов.
«Стресс-реакция — древняя реакция. Она называется бей или беги, то есть либо борись, либо беги. Во всех случаях надо видеть, зрачок расширен, но глаза сами по себе не увеличиваются», — подчеркнула Малышева. А когда зрачок расширен, он создает иллюзию больших глаз.
Может ли от страха остановиться сердце?
«Такое в жизни случается, потому что во время страха, когда происходит очень сильный стресс и выделяется много гормонов стресса, в том числе адреналин, это может привести к нарушению ритма сердца, в том числе и к остановке его», — отметил кардиолог Герман Ганедельман.
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