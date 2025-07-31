Бегство за Днепр: почему ВСУ могут покинуть левобережье Украины

Британский аналитик Александр Меркурис предсказал скорое отступление ВСУ из Днепропетровской области. Случиться это может в ближайшие полгода.
— Предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведет ситуация на поле боя, — сказал эксперт на ютуб-канале The Duran.
По его мнению, у киевского командования нет людей и техники для обороны региона. 11 июня Министерство обороны сообщало, что ВС РФ вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и развивают наступление в Днепропетровской области. Под контролем армии России уже находятся несколько населенных пунктов.
— Стратегическое расположение Днепропетровской области, которая граничит с преимущественно подконтрольными России Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, где ведутся ожесточенные бои, делает угрозу ее захвата наступающими российскими силами поворотным моментом в конфликте, — писало Military Watch Magazine.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал ВФокусе Mail о том, почему важно занять Днепропетровскую область и как это повлияет на Украину в целом.