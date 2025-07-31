Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бегство за Днепр: почему ВСУ могут покинуть левобережье Украины

Киев рискует потерять один из крупнейших городов. Аналитик Александр Меркурис объяснил, с какими проблемами столкнулось командование ВСУ.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Британский аналитик Александр Меркурис предсказал скорое отступление ВСУ из Днепропетровской области. Случиться это может в ближайшие полгода.

— Предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведет ситуация на поле боя, — сказал эксперт на ютуб-канале The Duran.

По его мнению, у киевского командования нет людей и техники для обороны региона. 11 июня Министерство обороны сообщало, что ВС РФ вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и развивают наступление в Днепропетровской области. Под контролем армии России уже находятся несколько населенных пунктов.

— Стратегическое расположение Днепропетровской области, которая граничит с преимущественно подконтрольными России Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, где ведутся ожесточенные бои, делает угрозу ее захвата наступающими российскими силами поворотным моментом в конфликте, — писало Military Watch Magazine.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал ВФокусе Mail о том, почему важно занять Днепропетровскую область и как это повлияет на Украину в целом.