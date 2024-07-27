Бедный индиец нашел алмаз стоимостью 100 тысяч долларов

Раджу Гонд живет в Центральной Индии, штате Мадхья Прадеш, княжестве Панна. Ему 40, у него большая семья, и, чтобы прокормить их, он работает разнорабочим. Обычно за день Раджу зарабатывает около четырех долларов, работая в полях, на алмазных шахтах или трактористом.
Иногда они с братом решают испытать удачу: платят 9,5 долларов за право поискать золото на участке государственной земли в 64 квадратных метра. Именно там Раджу и нашел свой алмаз.
Удачливый индус признался CNN, что, когда понял, что он нашел, сердце чуть не выпрыгнуло у него из груди: «Он так сверкал! Я сразу понял, что это алмаз».
Братья тут же помчались домой к семье, чтобы обрадовать родных, а потом поспешили в местную алмазодобывающую компанию, чтобы оценить находку. Оказалось, что вес алмаза — 19,22 карат, а стоимость — 95,5 тысяч долларов.
Представитель компании объяснил, что алмазы здесь не редкость: в 1961 году счастливчик нашел в Панне алмаз весом в 54 карата, а в 2018-м — в 42 карата. Маленькие камни находят еще чаще.
Раджу благодарит за находку плохую погоду: в этот день из-за дождей он не смог найти работу, но решил не сидеть дома, а заняться хоть чем-нибудь — и не прогадал.
С каждой находки на таких участках государство берет налог 11,5%, а все остальные средства достаются тому, кто нашел алмаз. Средства выплачиваются не сразу, а после проведения аукциона, на который выставляют все находки сразу.
Раджу уверен, что его жизнь бесповоротно изменилась. Что делать с деньгами, он уже придумал: сперва погасит долги (6000 долларов), а остальное вложит в образование для детей, новый дом, участок земли и, если деньги останутся, купит трактор.
У Раджу семеро детей, жена и пожилые родители, а еще он старается помогать семьям младших брата и сестры. Родители с детства рассказывали ему истории про индийцев, которые находили в земле алмазы, а теперь, признается индус, он попал в сказку сам.
На следующий день он вновь пошел копать землю в надежде найти еще больше алмазов.
Ранее уже рассказывали другую счастливую историю из этого же индийского штата: тогда мужчина нашел сразу несколько алмазов — хотя стоили они подешевле.
Георгий Мазуркевич