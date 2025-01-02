Бедность приводит к появлению паразитов в водах Миссисипи

Джейсон Кокер, местный активист, сказал, что, по его мнению, «десятилетия проблем с водой» в южных штатах, вероятно, можно будет решить только с помощью притока федеральных инвестиций. Однако, по его словам, в связи с тем, что Дональд Трамп пообещал значительно сократить расходы, сельской Америке будет уделяться мало внимания, то есть проблема может остаться навсегда.