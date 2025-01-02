Бедность приводит к появлению паразитов в водах Миссисипи

Маречитта Дорси, жительница США, рассказала, что в течение многих лет ее четверо детей страдали от болей в животе, тошноты и диареи. Из-за этого они даже не ходили в школу несколько дней в месяц, а каждую неделю женщина водила хотя бы одного ребенка к врачу.
Как пишет The Guardian, семья жила в Шоу, округ Боливар, штат Миссисипи, где наблюдалось множество проблем с канализацией. Только в прошлом году жители не менее шести раз подавали жалобы на лопнувшие трубы и утечку сточных вод. И теперь ученые предупреждают, что эти проблемы способствуют распространению кишечных инфекций и паразитов, таких как анкилостомы, круглые и ленточные черви.
Считается, что около 12 миллионов американцев страдают от паразитарных инфекций, которые называют запущенными из-за их распространенности и тяжелых симптомов. Как правило, люди заражаются через загрязненную воду в бедных районах с плохими системами канализации.
Ранее официальные лица считали, что США избавились от таких паразитов благодаря инвестициям в санитарию и здравоохранение, но в последние годы исследования выявили тревожно высокий уровень заражения, особенно на юге страны.
Питер Хотез, с 2008 года изучающий забытые тропические болезни в регионе, сказал, что результаты нового исследования ученых соответствуют его ожиданиям.
Сепон-Робинс, антрополог из Колорадского университета в Колорадо-Спрингс вместе с коллегами собирают образцы крови и кала у людей из бедных районов богатых стран, чтобы показать, насколько плохая инфраструктура водоснабжения влияет на здоровье населения.
Исследователи обнаружили, что у 38% детей из их первоначальной выборки были кишечные паразитарные инфекции, а у 80% — высокий уровень воспаления кишечника, что является распространенным симптомом паразитарных инфекций.
По словам Сепон-Робинс, наличие таких паразитов может влиять на то, как организм реагирует на различные факторы на протяжении всей жизни, в том числе на возникновение аллергии или аутоиммунных заболеваний, а также дефицит питательных веществ, задержку роста, отставание в развитии, снижение способности работать или учиться, а в серьезных случаях — анемии и недоедания.
Проблемы с водой в Шоу на протяжении десятилетий были вызваны оттоком населения, начавшимся в 1960-х годах, из-за чего в городе не было налоговой базы для финансирования обслуживания инфраструктуры. Американское общество инженеров-строителей поставило инфраструктуре сточных вод в Миссисипи оценку «удовлетворительно» в своей последней «Карте состояния инфраструктуры», сославшись на необходимость ремонта или модернизации на сумму двух миллиардов долларов.
С 2008 года жители округа Боливар направили властям 107 жалоб. В них сообщалось о затопленных сточными водами дворах и о том, что люди спят вне дома, чтобы не вдыхать зловоние, а также о головных болях и тошноте, вызванных запахом.
Шарлин Грей, которая живет в Чокто, примерно в шести километрах от Шоу, сказала, что каждые несколько месяцев канализационный насос в округе, расположенный рядом с ее домом, забивается мусором, из-за чего неочищенные сточные воды скапливаются у ее жилища.
Департамент качества окружающей среды Миссисипи осуществляет надзор за операторами систем очистки сточных вод по всему штату. Власти осведомлены о проблемах, связанных с канализационной системой, обслуживающей сообщество Чокто. И они обещают выявить ответственных лиц и привлечь их к ответственности за невыполнение своих обязанностей.
Однако на вопрос, могут ли проблемы с инфраструктурой и нехватка финансирования для необходимого ремонта или модернизации способствовать распространению паразитарных инфекций в округе Боливар, ответа не последовало.
Джейсон Кокер, местный активист, сказал, что, по его мнению, «десятилетия проблем с водой» в южных штатах, вероятно, можно будет решить только с помощью притока федеральных инвестиций. Однако, по его словам, в связи с тем, что Дональд Трамп пообещал значительно сократить расходы, сельской Америке будет уделяться мало внимания, то есть проблема может остаться навсегда.
В прошлом году Дорси решила, что с неё хватит. Она с семьей переехала на окраину округа, где, по её словам, она больше не боится заразиться.
Ранее ученые рассказали, что многие города США могут быть затоплены сточными водами.