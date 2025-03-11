«Бедность для рецепторов»: стоит ли взрослым есть детское питание на похудении

Детское питание иногда едят и взрослые. Кто-то считает, что благодаря такой пище можно похудеть, другие полагают, что в этой еде нет ничего вредного, а лишь польза для организма. Действительно ли это так и стоит ли взрослым переходить на детское питание, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, нутрициолога Надежды Чернышовой.