Беби-бумеры живут дольше, но чаще страдают от хронических заболеваний

Исследование здоровья беби-бумеров проводилось в период с 2004 по 2018 год и охватило более 100 тыс. человек старше 50 лет в США, Великобритании и в Европе. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья нескольких поколений и обнаружили рост хронических болезней, особенно среди тех, кто родился в период с 1955 по 1959 год, по сравнению с теми, кто появился на свет между 1936 и 1945 годами.