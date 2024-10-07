Беби-бумеры живут дольше, но чаще страдают от хронических заболеваний

Ученые из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона, выяснили, что представители поколения беби-бумеров живут дольше, но имеют больше проблем со здоровьем, чем предыдущие поколения. Оказалось, что беби-бумеры чаще страдают от таких заболеваний, как диабет второго типа, рак и болезни сердца, сообщает The Guardian.
Дело в том, что люди этого поколения живут дольше, соответственно, для них растет потребность в медицинской помощи. По данным ученых, сегодня более 20% населения в западных странах старше 65 лет.
Исследование здоровья беби-бумеров проводилось в период с 2004 по 2018 год и охватило более 100 тыс. человек старше 50 лет в США, Великобритании и в Европе. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья нескольких поколений и обнаружили рост хронических болезней, особенно среди тех, кто родился в период с 1955 по 1959 год, по сравнению с теми, кто появился на свет между 1936 и 1945 годами.
Во всех регионах с каждым новым поколением наблюдался рост показателей хронических заболеваний. Оказалось, что беби-бумеры чаще страдают раком, заболеваниями легких, проблемами с сердцем, диабетом второго типа и повышенным уровнем холестерина. В Англии и Европе вероятность развития этих заболеваний у беби-бумеров была в 1,5 раза выше, чем у представителей более старших поколений.
Ведущий автор исследования Лаура Гимено (Laura Gimeno) из Университетского колледжа Лондона отметила, что, несмотря на успехи в области медицины, представители более молодых поколений демонстрируют ухудшение состояния здоровья. Исследователь также отметила, что с ростом хронических заболеваний люди будут проводить больше лет в состоянии инвалидности, даже если продолжительность жизни останется прежней или увеличится.
Ранее ученые из США обнаружили, что старение происходит не постепенно, а резкими скачками — в возрасте около 44 и 60 лет. В исследовании ученых из Стэнфордского университета приняли участие 108 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. У них регулярно брали образцы крови.
Ученые проанализировали около 135 тыс. различных молекул и микробов и выяснили, что наибольшие изменения происходят именно в возрасте 44 и 60 лет. Эти изменения были отмечены как у мужчин, так и у женщин. В первую волну изменений попали молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболизмом, а вторая волна затронула иммунную систему и углеводный обмен.