beabadoobee заявила, что шоу на разогреве Тейлор Свифт научили ее ошибаться

По словам Беатрис, самым важным навыком, которому она научилась, стало умение ошибаться. Певица отметила, что неважно, сколько человек увидит твою ошибку — 5000 или 50000, ведь на следующий день «ты просыпаешься и все равно чувствуешь себя отлично».