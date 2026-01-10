Популярные темы
Baza: в Шереметьево продолжается коллапс, пассажиры спят на полу

Telegram-канал Baza заявляет, что в аэропорту Шереметьево продолжается коллапс: рейсы задерживаются на длительное время или вовсе отменяются, пассажиры вынуждены спать на полу.

Источник: РИА "Новости"

«Со вчерашнего вечера в аэропорту образовалась пробка: прилетающие самолёты по несколько часов стояли на ВПП без трапов и автобусов, людей держали в салонах», — говорится в материале.

Уточняется, что не лучше ситуация и в терминале — затор на выдаче багажа: несколько лент не работало, чемоданы выдавали через шесть-семь часов, а кому-то — на разных лентах без объявлений.

Ситуация с багажом стала такой напряжённой, что часть пассажиров уехали домой без чемоданов, а пункт поиска багажа усилили росгвардейцами. В итоге аэропорт даже был вынужден объявить, что багаж нескольких авиакомпаний будут развозить адресно.

«Под утро по терминалу спали дети и взрослые — на туристических ковриках, куртках и скамейках, кто-то устроился в магазинах», — сказано в посте.

Ранее сообщалось, что Шереметьево закрывали на прилёт из-за плохой погоды.