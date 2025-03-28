База Питуффик в Гренландии: куда приехал Джей Ди Вэнс

Главная задача базы — помощь в оперировании системами ракетного обнаружения: здесь установлены радары, которые могут предупредить систему ПВО о подлете вражеских ракет и снарядов. Сейчас та же система наблюдения активно используется для слежения за обломками спутников, которых становится все больше в атмосфере. Кроме этого, здесь находится самый глубоководный порт в мире.