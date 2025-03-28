База Питуффик в Гренландии: куда приехал Джей Ди Вэнс

В эту пятницу, 28 марта, запланирован визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Гренландию: остров, про который вот уже несколько месяцев говорят мировые СМИ из-за предложения Дональда Трампа включить ее в состав Соединенных штатов.
Но дело в том, что войска США уже находятся на территории острова: на северо-западном побережье Гренландии расположена военная база Питуффик. Американские солдаты дислоцируются в этой точке со времен Второй мировой войны — и именно туда едет американский вице-президент.
Как пишет The Guardian, американскую делегацию в Питуффике должны поприветствовать словами «Добро пожаловать на вершину мира». Это самая северная военная база США, единственная база в Гренландии и чрезвычайно уединенное место.
Девять месяцев в году Питуффик (ранее известный как авиабаза Туле) скован льдами, и по морю к поселению не пробраться. Три месяца в году здесь нет даже солнечного света: стоит полярная ночь. До столицы Гренландии, Нука, отсюда 1,5 тысячи километров к югу.
Главная задача базы — помощь в оперировании системами ракетного обнаружения: здесь установлены радары, которые могут предупредить систему ПВО о подлете вражеских ракет и снарядов. Сейчас та же система наблюдения активно используется для слежения за обломками спутников, которых становится все больше в атмосфере. Кроме этого, здесь находится самый глубоководный порт в мире.
США обустроили здесь военную базу в годы войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию: датская провинция оказалась беззащитной, и США решили взять ее под свой контроль прежде, чем это сделают немцы.
ВВС США построили здесь аэродром, а ВМФ установили систему наблюдения за вражескими подлодками на севере Атлантического океана.
Десять лет спустя база получила законное основание: между США и Данией был заключен договор о защите в рамках совместного членства в НАТО. В годы Холодной войны американская армия активно пользовалась Питуффиком для своих операций в Арктике.
Сейчас здесь расположено примерно 150 служащих армии США — кроме них тут проживают и гренландцы. Кроме людей вокруг поселения водится живность: песцы, арктические беляки, овцебыки и белые медведи.
Свое нынешнее название — Питуффик — база получила только в 2023 году. США переименовали ее в честь раннего гренландского поселения: первая деревня инуитов появилась на этом месте примерно в 2500 году до нашей эры, и именно так она называлась, когда ее открыли европейцы.
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