Baza: Канье Уэст запросил 5 миллионов долларов за выступление в Москве

Ожидается, что вопрос с площадкой будет решён в ближайшие дни. Если в течение двух недель соглашение не будет подписано, организаторы не успеют уладить все формальности с властями и правоохранительными органами. В таком случае концерт может быть либо перенесён, либо отменён совсем.



Напомним, Уэст прилетел в Москву 30 июня. На следующий день стало известно, что он покинул российскую столицу. Сообщалось, что певец приезжал в Москву на юбилей модельера Гоши Рубчинского.