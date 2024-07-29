Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baza: Канье Уэст запросил 5 миллионов долларов за выступление в Москве

Канье Уэст выдвинул требование в 5 миллионов долларов за своё выступление в Москве. Тем не менее, его концерт пока остаётся под вопросом, так как соглашение на проведение мероприятия всё ещё не оформлено, передает Telegram-канал Baza.

Источник: AP 2023

По информации канала, знаменитый американский рэпер согласен выступить в России за обозначенную сумму, которую должны выплатить ему организаторы.

Что касается места для предполагаемого концерта, то оно пока не выбрано: организаторы рассматривают «Лужники», поскольку там есть возможность продать больше билетов, в то время как сам Канье предпочёл бы «ВТБ Арену». Также изменена и предварительная дата концерта — теперь он запланирован на 7 сентября, отмечает Baza.

Ожидается, что вопрос с площадкой будет решён в ближайшие дни. Если в течение двух недель соглашение не будет подписано, организаторы не успеют уладить все формальности с властями и правоохранительными органами. В таком случае концерт может быть либо перенесён, либо отменён совсем.

Напомним, Уэст прилетел в Москву 30 июня. На следующий день стало известно, что он покинул российскую столицу. Сообщалось, что певец приезжал в Москву на юбилей модельера Гоши Рубчинского.