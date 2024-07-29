Baza: Канье Уэст запросил 5 миллионов долларов за выступление в Москве

По информации канала, знаменитый американский рэпер согласен выступить в России за обозначенную сумму, которую должны выплатить ему организаторы.
Что касается места для предполагаемого концерта, то оно пока не выбрано: организаторы рассматривают «Лужники», поскольку там есть возможность продать больше билетов, в то время как сам Канье предпочёл бы «ВТБ Арену». Также изменена и предварительная дата концерта — теперь он запланирован на 7 сентября, отмечает Baza.
Ожидается, что вопрос с площадкой будет решён в ближайшие дни. Если в течение двух недель соглашение не будет подписано, организаторы не успеют уладить все формальности с властями и правоохранительными органами. В таком случае концерт может быть либо перенесён, либо отменён совсем.
Напомним, Уэст прилетел в Москву 30 июня. На следующий день стало известно, что он покинул российскую столицу. Сообщалось, что певец приезжал в Москву на юбилей модельера Гоши Рубчинского.