Baza: 65-килограммовый пес Миша из Брянска проходит реабилитацию

Пес Миша из Брянска, которого две неравнодушные женщины раскормили до 65 килограммов, в настоящее время проходит курс реабилитации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, животное пристроили на автостоянку для охраны территории, но через некоторое время хозяева бросили пса, оставив его на цепи. В течение двух лет собака провела в полном одиночестве. Кормили Мишу две женщины, которые работали поблизости.
Но недавно автостоянку купили. Новые владельцы хотели отпустить пса на волю, но Миша с трудом передвигался, так как за два года он сильно располнел.
У собаки начались проблемы со здоровьем, животное отправили на обследование, в ходе которого выяснилось, что он весит 65,5 килограмма (при норме в 25 кг), говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что пес Кругетс похудел до 50 килограммов и продолжает соблюдать диету. До этого животное весило 100 килограммов.