Байопик о группе Scorpions выйдет в 2025 году

Картина покажет историю «трех друзей, чья страсть к рок-н-роллу помогла им выбраться из пепла послевоенной Германии и привела к мировой славе в 1980-х», сообщает Deadline. В ленте также будет рассказано о создании песни Wind of Change, ставшей гимном перестройки и окончания холодной войны.
«Когда моя семья бежала из Ирана и приехала в Соединенные Штаты, музыка Scorpions изменила мою жизнь, если не спасла ее. Я надеюсь, что, рассказав историю “Скорпионов”, мы сможем принести миру такое же вдохновение», — рассказал основатель ESX Entertainment Али Афшар.
Режиссером фильма станет француз Алекс Ранаривело, известный своими спортивными драмами вроде «Прирожденного гонщика» (2011). Выход байопика намечен на 2025 год, что совпадет со 60-летним юбилеем группы.