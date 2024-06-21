Байопик о группе Scorpions выйдет в 2025 году

«Когда моя семья бежала из Ирана и приехала в Соединенные Штаты, музыка Scorpions изменила мою жизнь, если не спасла ее. Я надеюсь, что, рассказав историю “Скорпионов”, мы сможем принести миру такое же вдохновение», — рассказал основатель ESX Entertainment Али Афшар.