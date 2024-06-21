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Байопик о группе Scorpions выйдет в 2025 году

Кинокомпания ESX Entertainment разрабатывает биографический фильм о немецком рок-коллективе Scorpions. Проект получил название Wind of Change (с англ. «Ветер перемен»), отсылающее к легендарной балладе команды 1990 года.

Источник: ÃƒÂLvaro Isidoro/Global Imagens/www.globallookpress.com

Картина покажет историю «трех друзей, чья страсть к рок-н-роллу помогла им выбраться из пепла послевоенной Германии и привела к мировой славе в 1980-х», сообщает Deadline. В ленте также будет рассказано о создании песни Wind of Change, ставшей гимном перестройки и окончания холодной войны.

«Когда моя семья бежала из Ирана и приехала в Соединенные Штаты, музыка Scorpions изменила мою жизнь, если не спасла ее. Я надеюсь, что, рассказав историю “Скорпионов”, мы сможем принести миру такое же вдохновение», — рассказал основатель ESX Entertainment Али Афшар.

Режиссером фильма станет француз Алекс Ранаривело, известный своими спортивными драмами вроде «Прирожденного гонщика» (2011). Выход байопика намечен на 2025 год, что совпадет со 60-летним юбилеем группы.