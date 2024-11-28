Байки о байке. Как страна завела мотоцикл «Урал» и к чему он приехал сегодня

Есть две версии, как она попала к советским инженерам и была ими скопирована. Согласно первой, пять R-71 были закуплены в Швеции, разобраны и тайно переправлены в СССР. В Москве их тщательно изучили, отлили такие же детали и собрали опытный экземпляр. Его, дескать, показали Сталину, и тот дал добро на серийное производство. По второй версии, мотоциклы купили у Германии вполне официально, хотя есть байка, что их выкрала наша разведка.