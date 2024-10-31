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Байден в шутку укусил переодетых в костюмы еды на Хэллоуин детей

Президент США Джо Байден в шутку укусил нескольких маленьких детей на праздновании Хэллоуина в Белом доме, сообщает New York Post.

Источник: AP 2024

На видео показано, как к главе государства по очереди подходят родители с детьми на руках, а тот кого-то целует или кусает. Например, один младенец был одет в костюм цыпленка и Байден укусил его за ногу. Еще один ребенок, которого президент в шутку укусил, был одет в костюм пирожного с вишней.

На мероприятии также присутствовала первая леди Джилл Байден, однако она была одета в костюм панды. Вместе с американским лидером она раздала детям конфеты.

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. Массовые празднования обычно происходят в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых.