Байден в шутку укусил переодетых в костюмы еды на Хэллоуин детей

На видео показано, как к главе государства по очереди подходят родители с детьми на руках, а тот кого-то целует или кусает. Например, один младенец был одет в костюм цыпленка и Байден укусил его за ногу. Еще один ребенок, которого президент в шутку укусил, был одет в костюм пирожного с вишней.
На мероприятии также присутствовала первая леди Джилл Байден, однако она была одета в костюм панды. Вместе с американским лидером она раздала детям конфеты.
Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. Массовые празднования обычно происходят в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых.