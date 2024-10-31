Байден в шутку укусил переодетых в костюмы еды на Хэллоуин детей

На видео показано, как к главе государства по очереди подходят родители с детьми на руках, а тот кого-то целует или кусает. Например, один младенец был одет в костюм цыпленка и Байден укусил его за ногу. Еще один ребенок, которого президент в шутку укусил, был одет в костюм пирожного с вишней.