Байден сказал, что жена угрожает отправить его в космос

ЛИМА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден признался, что первая леди Джилл Байден иногда грозит отправить его в космос. Высказывания американского лидера на встрече с президентом Республики Перу Диной Болуарте приводит пресс-служба Белого дома.
Байден, в частности, обратился к «сотрудничеству США и Перу в освоении космического пространства», подчеркнув роль директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билла Нельсона.
«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», — заявил Байден, чем, согласно стенограмме Белого дома, вызвал смех присутствующих. По словам президента, он опасается, что глава НАСА поддержит эту идею.
При этом Байден напомнил, что в мае Республика Перу присоединилась к американским предложениям о нормах поведения в космосе, получившим название «Соглашения Артемиды».
«Соглашения Артемиды», названные в честь американской лунной программы Artemis («Артемида»), представляют собой ряд двусторонних договоров между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора о космосе 1967 года. В мае 2020 года НАСА огласило основные положения соглашения: о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство».