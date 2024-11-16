Байден сказал, что жена угрожает отправить его в космос

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», — заявил Байден, чем, согласно стенограмме Белого дома, вызвал смех присутствующих. По словам президента, он опасается, что глава НАСА поддержит эту идею.