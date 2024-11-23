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Байден назвал себя своим мужем

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден, которому на днях исполнилось 82 года, вновь допустил оговорку, в этот раз вместо супруга первой леди Джилл Байден назвав себя своим же мужем, следует из трансляции его выступления на торжественном ужине в Белом доме.

Источник: © РИА Новости

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил Байден, приветствуя гостей ужина. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Байден часто начинает своим выступления с того, что представляет себя «мужем Джилл Байден».

Американский лидер не раз публично оговаривался, путал Ирак и Украину, фамилии, лидеров, рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно скончался. Все эти ситуации разлетались по интернету в виде мемов, а в администрации Байдена пытались оправдаться, утверждая, что подобные эпизоды якобы вырваны из контекста.