Байден назвал себя своим мужем

Американский лидер не раз публично оговаривался, путал Ирак и Украину, фамилии, лидеров, рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно скончался. Все эти ситуации разлетались по интернету в виде мемов, а в администрации Байдена пытались оправдаться, утверждая, что подобные эпизоды якобы вырваны из контекста.