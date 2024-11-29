Бастрыкин предложил жестко регламентировать въезд мигрантов

«Это сложная проблема (рост числа тяжких преступлений, совершаемых приезжими — прим.), она должна решаться комплексно, как путем принятия мер правоохранителями, так и на межгосударственном уровне», — отметил Бастрыкин.
Наша позиция — жестко регламентировать въезд мигрантов.
Он провел лекцию для слушателей Высших дипломатических курсов в Дипломатической академии МИД для сотрудников, готовящихся к заграничной работе. Глава СК подчеркнул важность международной правовой помощи в расследовании тяжких преступлений. С 2011 года Следственный комитет направил более 12 тысяч запросов о правовой помощи в другие страны, но с началом специальной военной операции наблюдается рост отказов в исполнении российских запросов, особенно со стороны Латвии, Литвы и Эстонии.
Он также сообщил о более чем 40 межведомственных соглашениях с зарубежными правоохранительными органами, которые помогают в борьбе с преступностью, несмотря на сложную политическую ситуацию.
Бастрыкин обсудил расследование преступлений, совершенных киевским режимом, и поблагодарил коллег из МИД за поддержку в защите интересов России. Он отметил, что работа по уголовному преследованию иностранных наемников продолжается.
Кроме того, председатель СК рассказал о расследовании разрушений мемориалов, посвященных советским воинам, и о формировании доказательной базы по геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в Москве введут дополнительные меры контроля за соблюдением миграционного законодательства. Трудовые мигранты и ряд других категорий иностранцев будут должны оформлять специальные удостоверения иностранных граждан, по которым сотрудники полиции смогут быстро проверять информацию об их статусе и наличии правонарушений.