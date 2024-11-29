Бастрыкин предложил жестко регламентировать въезд мигрантов

Он провел лекцию для слушателей Высших дипломатических курсов в Дипломатической академии МИД для сотрудников, готовящихся к заграничной работе. Глава СК подчеркнул важность международной правовой помощи в расследовании тяжких преступлений. С 2011 года Следственный комитет направил более 12 тысяч запросов о правовой помощи в другие страны, но с началом специальной военной операции наблюдается рост отказов в исполнении российских запросов, особенно со стороны Латвии, Литвы и Эстонии.