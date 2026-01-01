Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении на убийство депутата Госдумы

Приговор был вынесен 29 декабря 2025 года.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о покушении на убийство на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области, по которому 29 декабря 2025 года был вынесен приговор. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Олейнику П. М. доложить о результатах расследования уголовного дела, собранной доказательственной базе и проинформировать о мотивировочной части вынесенного приговора», — говорится в сообщении.

18 июля 2024 года в Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытались пресечь оказавшийся рядом депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель. По данным следствия, фигуранты нанесли им удары палками и камнем. После конфликта Матвееву потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

Обвиняемыми по делу проходили Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и третий фигурант, личные данные которого скрыты, так как он несовершеннолетний. Им вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил в зале заседаний.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше