Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении на убийство депутата Госдумы

Обвиняемыми по делу проходили Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и третий фигурант, личные данные которого скрыты, так как он несовершеннолетний. Им вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия).