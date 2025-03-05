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Басист группы Blink-182 продал картину Бэнкси за пять миллионов долларов

Картину анонимного уличного художника «Сырая нефть (Веттриано)» продал аукционный дом Sothebyʼs. Работу купили за 4,3 млн фунтов стерлингов (5,5 млн долларов).

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Sotheby’s

Аукцион состоялся 4 марта. В сообщении Sothebyʼ в соцсети X говорится, что картина принадлежала басисту рок-группы Blink-182 Марку Хоппусу. Эксперты оценивали лот в суммы от трех до пяти миллионов фунтов стерлингов. Как зовут покупателя, не сообщается.

По словам Хоппуса, часть собранных денег пойдет на благотворительность, в том числе в Фонд пожарной охраны Калифорнии.

Картина была написана в 2005 году. Ее представили публике в рамках первой выставки художника в Лондоне.

Напомним, полотно вдохновлено работой шотландского художника Джека Веттриано «Поющий дворецкий». Уличный художник изобразил пару, танцующую на пляже, и слуг с зонтиками. На заднем плане — тонущий нефтяной лайнер и две фигуры, которые тащат бочку с токсичными отходами. Таким образом художник хотел показать, что «настоящий ущерб окружающей среде наносят не граффити-художники и пьяные подростки, а крупные бизнесмены».