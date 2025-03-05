Басист группы Blink-182 продал картину Бэнкси за пять миллионов долларов

Аукцион состоялся 4 марта. В сообщении Sothebyʼ в соцсети X говорится, что картина принадлежала басисту рок-группы Blink-182 Марку Хоппусу. Эксперты оценивали лот в суммы от трех до пяти миллионов фунтов стерлингов. Как зовут покупателя, не сообщается.
По словам Хоппуса, часть собранных денег пойдет на благотворительность, в том числе в Фонд пожарной охраны Калифорнии.
Картина была написана в 2005 году. Ее представили публике в рамках первой выставки художника в Лондоне.
Напомним, полотно вдохновлено работой шотландского художника Джека Веттриано «Поющий дворецкий». Уличный художник изобразил пару, танцующую на пляже, и слуг с зонтиками. На заднем плане — тонущий нефтяной лайнер и две фигуры, которые тащат бочку с токсичными отходами. Таким образом художник хотел показать, что «настоящий ущерб окружающей среде наносят не граффити-художники и пьяные подростки, а крупные бизнесмены».