Басист группы Blink-182 продал картину Бэнкси за пять миллионов долларов

Напомним, полотно вдохновлено работой шотландского художника Джека Веттриано «Поющий дворецкий». Уличный художник изобразил пару, танцующую на пляже, и слуг с зонтиками. На заднем плане — тонущий нефтяной лайнер и две фигуры, которые тащат бочку с токсичными отходами. Таким образом художник хотел показать, что «настоящий ущерб окружающей среде наносят не граффити-художники и пьяные подростки, а крупные бизнесмены».