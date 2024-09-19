Бас-гитарист Metallica рассказал, какую сумму группа предложила ему за контракт

В подкасте Surroundings музыкант признался, что чувствовал себя странно и «сюрреалистично» и сначала не поверил в такую щедрость. Приняв подписной бонус, Трухильо вскоре забыл о нем, так как погрузился в рабочую атмосферу и принялся учить свои партии в песнях Metallica. К тому времени музыканты выпустили уже семь студийных альбомов и были в процессе записи восьмого.