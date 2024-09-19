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Бас-гитарист Metallica рассказал, какую сумму группа предложила ему за контракт

В 2003 году артист присоединялся к коллективу в качестве бас-гитариста.

Источник: Звук

В подкасте Surroundings музыкант признался, что чувствовал себя странно и «сюрреалистично» и сначала не поверил в такую щедрость. Приняв подписной бонус, Трухильо вскоре забыл о нем, так как погрузился в рабочую атмосферу и принялся учить свои партии в песнях Metallica. К тому времени музыканты выпустили уже семь студийных альбомов и были в процессе записи восьмого.

Роберт также рассказал, что накануне присоединения к группе ему впервые позвонил Оззи Осборн, в чьем коллективе басист тогда играл, и позвал его в тур Ozzfest. Трухильо согласился, так как не был уверен, что получит работу в Metallica.

Ранее металисты выпустили видео на инструментальную композицию (Anesthesia) — Pulling Teeth с басом Клиффа Бертона, погибшего в 1986-м.