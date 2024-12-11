Бары в Южной Корее опустели из-за ухода традиции выпивать с коллегами

Словом «хвесик» в Южной Корее называют обычай, по которому после завершения трудового дня коллеги по работе собираются в барах и ресторанах — такое практикуется и в других странах Восточной Азии. В 2007 году Высший суд Сеула признал нарушением принуждение подчиненных к употреблению алкоголя. Кроме того, как пишет Reuters, женщины жаловались, что «хвесик» отнимает у них время, которое они могут провести с семьей, и увеличивает риск сексуальных домогательств.