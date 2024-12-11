Бары в Южной Корее опустели из-за ухода традиции выпивать с коллегами

Словом «хвесик» в Южной Корее называют обычай, по которому после завершения трудового дня коллеги по работе собираются в барах и ресторанах — такое практикуется и в других странах Восточной Азии. В 2007 году Высший суд Сеула признал нарушением принуждение подчиненных к употреблению алкоголя. Кроме того, как пишет Reuters, женщины жаловались, что «хвесик» отнимает у них время, которое они могут провести с семьей, и увеличивает риск сексуальных домогательств.
Еще несколько лет назад на улицах Сеула нередко можно было увидеть очереди из тех, кто хотел завершить рабочий день рюмкой корейского «рисового вина» макколи, пишет агентство. «Теперь более привычным зрелищем являются полупустые пабы и бары вдоль залитых неоновым светом переулков и улиц, что является явным признаком резкого изменения некогда печально известной культуры употребления спиртных напитков в Южной Корее», — говорится в материале.
Агентство связывает снижение популярности традиции с несколькими факторами, в том числе с нежеланием молодых сотрудниц компаний участвовать в таких мероприятиях и со стремлением людей экономить деньги и тратить меньше на алкоголь. Также сказывается то, что население стало предпочитать покупку продуктов и готовых блюд в магазинах походам в бары и рестораны.
Потребление алкоголя в Южной Корее по сравнению с 2015 годом сократилось на 12%, следует из данных ОЭСР.
Падение интереса к вечерним развлечениям фиксируют и в других странах. В октябре генеральный директор британской Ассоциации заведений ночной индустрии (NTIA) Майкл Килл рассказал об аналогичной тенденции в стране, где возникла угроза разрушения «ночной экономики».