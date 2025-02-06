Барсук, глядящий на портрет барсука, победил на конкурсе фотографий

Барсук изучает портрет барсука — этот фотоснимок был признан лучшим в ушедшем году на народном голосовании конкурса Wildlife Photographer 2024. На нем животное смотрит на граффити в стиле Бэнкси — нарисованный барсук, в отличие от настоящего, еще и вооружен двумя пистолетами.