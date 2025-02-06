Барсук, глядящий на портрет барсука, победил на конкурсе фотографий

Барсук изучает портрет барсука — этот фотоснимок был признан лучшим в ушедшем году на народном голосовании конкурса Wildlife Photographer 2024. На нем животное смотрит на граффити в стиле Бэнкси — нарисованный барсук, в отличие от настоящего, еще и вооружен двумя пистолетами.
Престижный фотоконкурс с 1965 года проводит Музей естественной истории Великобритании. В этом году в нем приняло участие 59 тысяч заявок из 117 стран.
Жюри объявило победителей еще в октябре, но из-за огромного числа участников организаторы решили дать фотографам еще одну возможность обрести народную славу, и учредили приз зрительских симпатий — всего фотоработы собрали 76 тысяч голосов.
Доктор Дуглас Герр, директор музея, описал работу так: «Фотография Иэна демонстрирует, как необычно природа взаимодействует с человеческой цивилизацией, и подчеркивает, как важно стремиться понять диких зверей, которые живут в городах рядом с нами».
Среди других призеров онлайн-голосования:
- «Край ночи», Джесс Финдли, Канада: сова, летящая посреди залитого тьмой амбара;
- «Белила», Мишель д’Ультремон, Бельгия: песец, замерший в снежном безмолвии;
- «Земля и небо», Франсиско Негрони, Чили: лава, стекающая по склонам вулкана;
- «Утыканный», Дэвид Нортхолл, Великобритания: утыканный иголками медоед, попытавшийся напасть на дикобраза с тыла.
Не менее интересно, что взгляд жюри радикально отличается от мнения публики: тогда главный приз получил снимок «Рой жизни», на котором сотни головастиков лягушек плывут в водах Ванкуверского озера. На других призеров по мнению жюри рассказывали в отдельном материале — очень интересно сравнить.