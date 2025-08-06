Барских, Лобода, Комаровский: кому еще из украинских знаменитостей запрещен въезд в РФ

Украинскому певцу Максу Барских (настоящее имя Николай Бортник) могут отказать во въезде на территорию России, поскольку у властей имеются соответствующие основания для принятия такого решения. Как сообщил источник в правоохранительных органах, вопрос о возможном запрете на въезд будет рассмотрен в установленном законом порядке.
Еще в 2022 году появился список из 31 украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. Подробнее в материале URA.RU.
Барских под риском запрета в РФ
Как сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах, Барских может быть отказано во въезде на территорию Российской Федерации. Певец известен тем, что в 2022 году он призывал протестовать против СВО, тогда же он сообщил, что вступил в ВСУ, хотя на самом деле он улетел в США. В марте 2025 года его объявили в розыск.
Кому уже запретили въезжать на территорию России
Светлана Лобода
Светлана Лобода — украинская певица, телеведущая и автор песен, удостоенная звания Заслуженной артистки Украины. Родилась в 1982 году в Киевской области. В 2009 году представляла Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Москве, где заняла двенадцатое место.
На пятый день после начала специальной военной операции артистка опубликовала видеообращение с призывом прекратить вооруженное противостояние. Лобода числится в списке украинских культурных деятелей, кому запрещен въезд в Россию до 2072 года.
Как сообщили в правоохранительных органах у артистки могут возникнуть проблемы при въезде в РФ. Там рассказали, что для этого имеют веские основания.
Никита Алексеев
Украинский исполнитель Никита Алексеев родился в 1993 году в Киеве. Известен широкой публике под сценическим именем ALEKSEEV.
В 2018 году он стал представителем Республики Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение». Артист открыто выражает свою позицию против проведения специальной военной операции и неоднократно призывал к ее прекращению. Он также числится в списке украинских культурных деятелей, кому запрещен въезд в Россию до 2072 года.
Алан Бадоев
Алан Бадоев — украинский режиссер кино, клипов и продюсер, родившийся в 1981 году в Беслане (Северная Осетия). Он приобрел широкую известность благодаря работе над видеоклипами для ведущих российских и украинских артистов. Международное признание Бадоев получил после выхода своего дебютного полнометражного фильма «Оранжевая любовь», который был удостоен премии за лучшую режиссуру на фестивале «Киношок-2006» в Анапе.
С началом специальной военной операции Бадоев прекратил профессиональную деятельность в России, разорвал сотрудничество с исполнителями, поддержавшими или не осудившими спецоперацию, и заявил об отказе от любых проектов на территории страны.
Андрей Бедняков
Бедняков — украинский актер и телеведущий, получивший широкую известность благодаря своему участию в популярных телепроектах «Орел и решка» и «X-Фактор», родился в 1987 году в Донецкой области. Он также активно выражал свое негативное отношение к спецоперации на Украине.
Андрей Данилко
Андрей Данилко, широко известный благодаря сценическому образу эпатажной проводницы Верки Сердючки, является украинским артистом, певцом, композитором, поэтом-песенником, юмористом-пародистом, режиссером, сценаристом, продюсером и телеведущим. Он носит звание народного артиста Украины. Родился в 1973 году в Полтаве.
После начала специальной военной операции артист разместил в социальных сетях фотографию российского телеведущего Владимира Соловьева, унижающего его честь и достоинство. Также он подчеркнул, что не испытал разочарования по поводу введенного для него запрета на въезд в Россию.
Иван Дорн
Иван Дорн — украинский артист, композитор, музыкальный продюсер, диджей, актер и телеведущий. Он родился в 1988 году в Челябинске, а в 1990 году его семья переехала в украинский город Славутич после назначения отца на работу на Чернобыльскую АЭС.
С началом специальной военной операции музыкант публично выступил с заявлением о запрете на прослушивание своих композиций в России и Беларуси. Также он ограничил доступ к своему музыкальному каталогу для жителей этих стран.
Анастасия Каменских и Алексей Потапенко
Украинская певица, актриса, телеведущая, а также судья и наставник популярного вокального проекта «Х-Фактор» на украинском телевидении родилась в 1987 году в Киеве. С самого начала проведения специальной военной операции Каменских стала критиковать ее.
Более известна по дуэтам с певцом Алексеем Потапенко (выступающим под псевдонимом Потап). Потап — украинский продюсер, композитор, автор и исполнитель песен, а также режиссер, сценарист и телеведущий. Он удостоен звания заслуженного артиста Украины и обладает титулом мастера спорта по водному поло. В марте 2022 года он опубликовал видеозаявление, в котором осудил российского актер Сергея Безрукова за высказывания в поддержку СВО.
Дмитрий Монатик
Украинский певец, танцор, хореограф, композитор и автор песен Дмитрий Монатик, известный под сценическим именем Monatik. Заслуженный артист Украины родился в 1986 году в Луцке.
Артист с начала СВО оказывает поддержку Вооруженным силам Украины. Все доходы от своих концертов Монатик направляет на нужды украинской армии.
Дмитрий Комаров
Комаров — украинский журналист, путешественник и фотограф, а также автор и ведущий телепрограммы «Мир наизнанку». Он удостоен звания заслуженного журналиста Украины.
В феврале 2022 года он публично выступил с осуждением СВО. Введение запрета на въезд в Россию Комаров прокомментировал, назвав это для себя своего рода наградой.
Евгений Комаровский
Украинский врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Комаровский известен как писатель и ведущий собственной телепередачи «Школа доктора Комаровского». Он является автором ряда научных работ и популярных публикаций, среди которых наибольшую известность получила книга «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников», переиздававшаяся более 15 раз в России и на Украине.
В первые дни СВО он некорректно высказался о ВС РФ. Комментируя введенный в отношении него запрет на въезд, Комаровский отметил, что, возможно, спустя 50 лет у него вновь появится возможность оказывать помощь российским детям.
Антон Птушкин
Украинский радиоведущий, телеведущий, диджей и видеоблогер Антон Птушкин удостоенный звания заслуженного журналиста Украины появился на свет в 1984 году в Ворошиловграде. В период с 2017 по 2018 год Птушкин совместно с Анастасией Ивлеевой был ведущим популярного телевизионного проекта «Орел и решка». После завершения работы в этой программе он сосредоточился на создании авторских тревел-видеоблогов.
С началом специальной военной операции Птушкин опубликовал видеоролик, в котором выразил резкое осуждение СВО. Он также призвал зрителей, поддерживающих российскую политику отписаться от его канала.
Он попал в список украинских культурных деятелей, кому запрещен въезд в Россию до 2072 года. Комментируя введенный против него запрет на въезд в Россию, Птушкин с иронией заметил в своем аккаунте в соцсетях, что теперь ему не удастся снять выпуск о Поволжье.