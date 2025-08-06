Барских, Лобода, Комаровский: кому еще из украинских знаменитостей запрещен въезд в РФ

Как сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах, Барских может быть отказано во въезде на территорию Российской Федерации. Певец известен тем, что в 2022 году он призывал протестовать против СВО, тогда же он сообщил, что вступил в ВСУ, хотя на самом деле он улетел в США. В марте 2025 года его объявили в розыск.