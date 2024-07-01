Барсик в отпуске. Сколько стоят зоогостиницы в Москве и что там делают

Клетку? А как же номер? Но нет, в этом отеле все питомцы живут в клетках, которые подбираются в зависимости от их размера. Выгул здесь предусмотрен только для собак, но за дополнительную плату (150 рублей) услугу окажут и моему павлину. А также и минипигу, и гусю. Минимальная стоимость передержки кота за сутки — 600 рублей, собаки — 750, мелких птиц и грызунов — 400.