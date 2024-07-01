Барсик в отпуске. Сколько стоят зоогостиницы в Москве и что там делают

Владельцы домашних животных часто задумываются о том, где оставить питомцев на время путешествия или рабочей командировки.
Часто отдают на передержку родственникам или друзьям, но близкие люди иногда лишены опыта обращения с животными и могут ненароком навредить им. К тому же не все согласятся присмотреть за обезьянкой или карликовой свинкой. Разбираемся, сколько стоит воспользоваться помощью профессионалов и отправить зверя в зоогостиницу или на передержку.
Люкс для четвероногих
Зооняни, комнаты с кондиционерами, спа-процедуры — возможно, питомец отдохнет на передержке лучше, чем вы. Вчитываюсь в прейскурант: и правда. Прайс сетевой гостиницы для животных — от 1600 до 2600 за номер в сутки. Номера различаются по площади и имеют семь категорий: от «люкса» до «стандарта». Моя столичная квартира, похоже, по меркам этого центра передержки — номер категории стандарт…
Номера оснащены кондиционерами, отоплением и подогревом пола на половину комнаты — чтобы питомец сам выбрал, где ему удобнее находиться, в тепле или прохладе. Наполнение номера — по желанию хозяев. «Есть те, кто на время отъезда привозит все личные вещи питомца, чтобы животному было спокойнее переживать разлуку», — объясняет мне администратор.
Есть те, кто привозит пуф для собаки или когтеточки для кота, хотя здесь этим всем могут и обеспечить. «Главное, чтоб животное не нервничало!» — участливо продолжает администратор. Мне вдруг начинает казаться, что обо мне никто в жизни так не заботился.
«Они тут вас не заскучают?» — уточняю я. Администратор расплывается в улыбке: «Что вы! Зооняни 3−4 раза в день гуляют с питомцами на специальных площадках, играют с ними в номерах. Раз в три дня ветеринар проводит осмотр животных, если выясняется, что кому-то нужна помощь, — отправляют в клинику с согласия хозяев».
Я обзваниваю еще несколько зооотелей. Цены ниже 800 в сутки мне не встречается. «Отпроситься» у барсика в отпуск на две недели мне будет стоить 11 тысяч рублей. Немало!
Скидки на павлинов нет
Есть отели, в которые кроме собак и кошек можно сдать енотов, змей, крокодилов, обезьян и даже минипигов. По предварительному согласованию возможно оставить гуся или павлина.
Связываюсь с одной из таких гостиниц и уточняю, могут ли приютить моего павлина на неделю? Через час мне перезванивают: пребывание павлина согласовано. Привозите.
«Где будет жить мой любимец? — начинаю привередничать я. — В плохих условиях у него выпадет хвост, вы же понимаете».
Администратор уверяет, что павлину подберут просторную клетку.
Клетку? А как же номер? Но нет, в этом отеле все питомцы живут в клетках, которые подбираются в зависимости от их размера. Выгул здесь предусмотрен только для собак, но за дополнительную плату (150 рублей) услугу окажут и моему павлину. А также и минипигу, и гусю. Минимальная стоимость передержки кота за сутки — 600 рублей, собаки — 750, мелких птиц и грызунов — 400.
В гостинице всегда дежурит ветеринарный врач, зооняни заботятся о животных и отправляют фото- и видеоотчеты хозяевам.
Оставить тут моего павлина на две недели с прогулками раз в день (а как без них!) — 11 900 ₽
Это самый демократичный вариант. Но все же это клетки. Мне показывают на видео — клетки и клетки, разве может домашнее животное жить в клетке 2 недели? Да я в отпуске расслабиться не смогу!
Питомец на видеозвонке круглосуточно
Выбираю другой вариант — в этой зоогостинице питомцы находятся в просторных стеклянных номерах: они видят друг друга, играют через стекло, но при этом не контактируют физически. «Это плюс — он исключает риск передачи инфекционного заболевания», — поясняет администратор.
В номерах этого отеля для животных ведется круглосуточное видеонаблюдение, хозяева в любое время могут посмотреть, как чувствует себя их любимец. Здесь можно удаленно пообщаться со своим питомцем — зооняни всегда готовы устроить видеозвонок, отправить фото- и видеоотчеты.
Странных животных, вроде выдуманного мной павлина, тут тоже приютят. Разместить кроликов, грызунов, птиц и рыб здесь можно за 400 рублей/сутки, кошку — 499 рублей/сутки, собаку — 649 рублей/сутки. Администратор продолжает перечислять плюсы: сеть представлена не только в Москве, но и в Красногорске, Тюмени, Краснодаре, Омске, Саратове, Владивостоке, Астрахани, Ставрополе, Сахалине, Краснодаре и даже в Казахстане — в городе Алматы. То есть теоретически можно поехать с питомцем в отпуск и оставить его в отеле где-то ближе к месту вашего отдыха.
Ни в одну гостиницу не возьмут животное без документов и обязательного паспорта прививок. Для поселения в отеле питомцу нужно сделать обязательные прививки, животное должно быть обработано от кожных паразитов и гельминтов. Также хозяевам советуют обеспечивать питомцев их привычной едой на время пребывания в гостинице, так как смена рациона — стресс для организма.