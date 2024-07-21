Барселона повысит налог для одной категории туристов

По его словам, туристический налог для этой категории путешественников повысится существенно. В настоящее время он составляет 7 евро в сутки. Колбони добавил, что одной из целей увеличения налога стало стремление «вернуть Барселону жителям Барселоны» и сделать так, чтобы «туристы больше уважали город».