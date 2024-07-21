Барселона повысит налог для одной категории туристов

Об этом сообщил мэр Барселоны Жауме Колбони, его слова приводит El País.
«В случае круизных пассажиров, совершающих остановку (менее 12 часов), наблюдается интенсивное использование общественного пространства без какой-либо пользы для города, возникает ощущение загруженности и переполненности», — заявил мэр.
По его словам, туристический налог для этой категории путешественников повысится существенно. В настоящее время он составляет 7 евро в сутки. Колбони добавил, что одной из целей увеличения налога стало стремление «вернуть Барселону жителям Барселоны» и сделать так, чтобы «туристы больше уважали город».