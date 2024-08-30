Барри Кеоган сыграет в продолжении «Острых козырьков»

Проект — продолжение одноименного культового сериала о клане Шелби из Бирмингема, события которого разворачивались в 1920 годы. Во главе семьи гангстеров стоит Томас Шелби, его образ воплотил еще один ирландский актер — Киллиан Мерфи, получивший в этом году «Оскар» за работу в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» об «отце» атомной бомбы.