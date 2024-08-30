Барри Кеоган сыграет в продолжении «Острых козырьков»

Номинант на премию «Оскар» за роль в комедийной драме «Банши Инишерина» Барри Кеоган присоединился к актерскому составу фильма «Острые козырьки» от Netflix, пишет Deadline. Какая роль досталась 31-летнему ирландскому актеру, пока не раскрывается.
Проект — продолжение одноименного культового сериала о клане Шелби из Бирмингема, события которого разворачивались в 1920 годы. Во главе семьи гангстеров стоит Томас Шелби, его образ воплотил еще один ирландский актер — Киллиан Мерфи, получивший в этом году «Оскар» за работу в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» об «отце» атомной бомбы.
Известно, что в предстоящем фильме Мерфи вновь вернется к роли Томаса Шелби. Над сценарием полного метра работал создатель сериала — Стивен Найт. Детали сюжета еще держат в секрете, но Найт проговорился, что события будут развиваться в годы Второй мировой войны.
Барри Кеоган номинировался на «Оскар» в 2023 году за второстепенную мужскую роль в комедийной драме Мартина Макдоны «Банши Инишерина». Главные роли в этой картине исполнили Колин Фаррелл и Брендан Глисон — они же возглавили каст криминальной комедии Макдоны «Залечь на дно в Брюгге» (2007).
В недавней киноверсии «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в плаще Темного рыцаря Кеоган появился в образе Джокера. Актер также известен по фильмам «Солтберн», «Дюнкерк», «Вечные», «Убийство священного оленя» и многим другим.
Проект «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, всего было отснято шесть сезонов. В 2018 году жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвало «Острые козырьки» лучшим британским сериалом года. В 2019-м сериал был удостоен премии National Television Awards в номинации «Лучший драматический сериал».