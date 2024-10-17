Бархатный сезон. Осенью россияне выбирают Дальний Восток

Популярность Дальнего Востока увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом на этом направлении стал Приморский край, который принял почти четверть (23%) отдыхающих. Владивосток был главным местом притяжения не только туристов — в сентябре в городе прошёл Восточный экономический форум. Помимо этого, значительное число россиян посещало Забайкальский край (15%) и Амурскую область (14%), в том числе с рабочими целями. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.