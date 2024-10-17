Бархатный сезон. Осенью россияне выбирают Дальний Восток

Аномально тёплый сентябрь фактически подарил россиянам дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца и исследовать нетипичные туристические маршруты.
Популярность Дальнего Востока увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом на этом направлении стал Приморский край, который принял почти четверть (23%) отдыхающих. Владивосток был главным местом притяжения не только туристов — в сентябре в городе прошёл Восточный экономический форум. Помимо этого, значительное число россиян посещало Забайкальский край (15%) и Амурскую область (14%), в том числе с рабочими целями. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.
Забайкальский край стал ещё и самым динамично растущим регионом год к году — путешественники приезжали сюда на 33% чаще. Следом идут Республика Бурятия, Приморский и Камчатский край — в каждый из этих регионов турпоток увеличился примерно на треть.
Чаще других дальневосточное направление выбирают жители Москвы, Московской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. При этом туристы стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках, отметили в МегаФоне. В частности, на Дальнем Востоке в сентябре текущего года было потрачено на 72% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, на 22% также вырос голосовой трафик.
Ожидаемо растет популярность южных регионов России. В сентябре 2024 года количество путешественников здесь увеличилось на 17%. В списке предпочтений по-прежнему лидируют курорты Краснодарского края — в сентябре там отдохнуло 42% из тех, кто выбрал южные направления. Центром притяжения туристов предсказуемо является Сочи. Здесь расположен аэропорт, обеспечивающий сообщение с Краснодарским краем, Крымом и Абхазией. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.
Наиболее высокие темпы роста турпотока на юге демонстрирует Крым, где за год число поездок на полуостров увеличилось на 43%. В Адыгее число гостей выросло на 23%, в Ростовской области — на 20%, в Краснодарском крае— на 18%.
Анализ предпочтений россиян в поездках позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным Корпорации Туризм.РФ, особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается в Приморском крае и на Кубани.