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10:37 (мск), источник: Звук

Барбра Стрейзанд призналась, что была зависима от игры на бирже

Певица Барбра Стрейзанд призналась, что играла на фондовой бирже с 1998-го по 2000 год. Артистке удалось заработать 1,8 миллиона долларов за пять месяцев, однако она оставила свое увлечение, когда оно стало занимать слишком много времени.

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Источник: AP 2023

По словам звезды, игра на бирже давала ей острые ощущения. «Примерно с 1998-го по 2000 год я занималась трейдингом с понедельника по пятницу, с 6:30 до 13:00. В 6:25 мои глаза открывались без будильника. Я вставала, надевала халат, садилась за новый стол с чашкой горячего шоколада и начинала торговать. Это был совершенно новый опыт. Люблю азарт», — цитирует исполнительницу Mirror.

Стрейзанд поделилась, что следила за деловыми новостями и инвестировала в «Виагру». По словам певицы, в ее увлечении ей нравилась приватность. «Мне не нужно было играть или петь. На меня никто не смотрел. Я могла совершать все свои операции с помощью телефона, в ночной рубашке», — написала артистка в мемуарах My Name Is Barbra («Меня зовут Барбра», 2023).

Барбра отметила, что финансовый кризис 2008 года заставил ее бросить куплю-продажу активов.

Ранее Стрейзанд заявила, что не хотела упоминать экс-возлюбленных в своих мемуарах.

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