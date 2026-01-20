Барбин: Дания угрожает отобрать земли под российским посольством

Барбин также сообщил, что деятельность посольства РФ в Дании приходится вести в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и его фактической блокады. Сложно решать практические вопросы, включая получение аккредитации и ее продление для российских сотрудников. Непросто также получить доступ к банковским услугам, провести ремонт, техническое обслуживание машин и инженерного оборудования, добавил Барбин.