Барбин: Дания угрожает отобрать земли под российским посольством

Дания угрожает отобрать земли, на которых находятся здания российского посольства в стране. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — заявил он в интервью ТАСС.

По его словам, в результате «репрессивных решений» правительства Дании в разы сократилась численность российской дипмиссии. Кроме того, прекращена работа торгпредства, сильно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры.

Барбин также сообщил, что деятельность посольства РФ в Дании приходится вести в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и его фактической блокады. Сложно решать практические вопросы, включая получение аккредитации и ее продление для российских сотрудников. Непросто также получить доступ к банковским услугам, провести ремонт, техническое обслуживание машин и инженерного оборудования, добавил Барбин.

Тем временем в датском парламенте пригрозили США войной в случае захвата Гренландии.