Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге в поддержку Харрис. Видео

Сначала экс-президент сказал, что участвовал во многих митингах и обычно не нервничает, но выход к публике после рэпера вызвал у него «определенное чувство». «Я заметил, как у меня вспотели ладони, колени дрожат, руки тяжелы, на свитере рвота от маминых спагетти», — процитировал Обама первый куплет трека Lose Yourself.