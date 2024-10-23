Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге в поддержку Харрис. Видео

На митинге в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис выступил рэп-исполнитель Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III).

После своей речи он пригласил к трибуне бывшего президента США (2009−2017) Барака Обаму, который зачитал строчки из песни Эминема Lose Yourself.

Сначала экс-президент сказал, что участвовал во многих митингах и обычно не нервничает, но выход к публике после рэпера вызвал у него «определенное чувство». «Я заметил, как у меня вспотели ладони, колени дрожат, руки тяжелы, на свитере рвота от маминых спагетти», — процитировал Обама первый куплет трека Lose Yourself.

Митинг проходил в штате Мичиган, где в детстве некоторое время жил Эминем. «Как большинство из вас знает, город Детройт и весь штат Мичиган значат для меня очень много», — сказал музыкант, призвав местных жителей проголосовать на выборах.