Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге в поддержку Харрис. Видео

После своей речи он пригласил к трибуне бывшего президента США (2009−2017) Барака Обаму, который зачитал строчки из песни Эминема Lose Yourself.
Сначала экс-президент сказал, что участвовал во многих митингах и обычно не нервничает, но выход к публике после рэпера вызвал у него «определенное чувство». «Я заметил, как у меня вспотели ладони, колени дрожат, руки тяжелы, на свитере рвота от маминых спагетти», — процитировал Обама первый куплет трека Lose Yourself.
Митинг проходил в штате Мичиган, где в детстве некоторое время жил Эминем. «Как большинство из вас знает, город Детройт и весь штат Мичиган значат для меня очень много», — сказал музыкант, призвав местных жителей проголосовать на выборах.