Барачные отношения. Политические скандалы в США и Европе — борьба в грязи

Нравы в нём царят криминальные, а лучшим способом покончить с конкурентом становится грязный удар ниже пояса.
В Америке продолжается скандал вокруг «списков Эпштейна». Оказывается, организатор закрытых вечеринок для богатых педофилов был лично знаком с Трампом. Даже приходил на его свадьбу в 1993 году в Нью-Йорке. Телеканал CNN опубликовал ранее неизвестные фото и видео, подтверждающие это. Сам Дональд Фредович отказался это комментировать: назвал CNN фейковым СМИ и бросил трубку. Он называет скандал вокруг «списка Эпштейна» «новым обманом демократов» и уверен, что досье сфабриковал бывший директор ФБР Джеймс Коми. Поэтому, дескать, и не спешит его публиковать — кому нужна откровенная «липа»?!
Но самое занятное: в прессу слили информацию о том, что в тех самых списках упомянут и миллиардер Илон Маск. Да, тот самый, который громче всех критиковал Трампа за отказ публиковать скандальное досье.
Барака — в барак?
В США гремит ещё один скандал, связанный с подтасовкой данных разведки о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. В связи с этим Трамп уже обозвал экс-президента Барака Обаму «главарём банды» и обвинил в госизмене за приказ создать фейковое досье. В Белом доме призвали провести расследование, чтобы «наказать всех, кто участвовал в информационной операции против американского народа». Наказать — это, конечно, сильно сказано. В США и так все знают, что каждый их президент преступник и непременно хоть раз да перешагнёт через законы страны или наплюёт на международное право. Но при этом есть негласный уговор: не кошмарить предшественников, чтобы преемники потом не начали кошмарить тебя. Так что мистер Трамп может заявлять что угодно, но если сам не хочет впоследствии примерить оранжевый клифт с надписью «Алькатрас», то Обаму он не тронет.
По волне своей памяти
Ещё один бывший президент США, Джо Байден, продал свои мемуары. Да, книга ещё не написана, и понятно, что Байден не будет писать её сам. Ну куда ему писать, если за него даже подписи на помилованиях ставили другие люди с помощью факсимиле. Но аванс за книгу воспоминаний Сонному Джо уже готовы выплатить — около 10 миллионов долларов. Видите, какая странность: когда ему выгодно, Байден притворяется, что память подводит, и начинает разговаривать и здороваться с невидимыми друзьями. А за 10 миллионов, получается, станет адекватным и вспомнит всё.
Служебный роман
Премьер-министра Польши Дональда Туска подозревают в интрижке. В польском Сейме возмутились, что министр образования Барбара Новацкая сохранила свой пост после кадровых перестановок в правительстве. Депутат Цвик назвал её «ужасным руководителем, который всех раздражает». И намекнул, что её не поменяли только из-за высокого покровителя. «Любой, кто связывает факты, знает, почему она осталась». СМИ подхватили этот намёк и написали, что у Туска и Новацкой могут быть весьма интригующие отношения. Позднее Цвику пришлось извиняться и оправдываться, что ничего такого он в виду не имел.
Кстати, это лишний раз доказывает, что у Барбары действительно есть влиятельный покровитель.