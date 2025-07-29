Барачные отношения. Политические скандалы в США и Европе — борьба в грязи

В США гремит ещё один скандал, связанный с подтасовкой данных разведки о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. В связи с этим Трамп уже обозвал экс-президента Барака Обаму «главарём банды» и обвинил в госизмене за приказ создать фейковое досье. В Белом доме призвали провести расследование, чтобы «наказать всех, кто участвовал в информационной операции против американского народа». Наказать — это, конечно, сильно сказано. В США и так все знают, что каждый их президент преступник и непременно хоть раз да перешагнёт через законы страны или наплюёт на международное право. Но при этом есть негласный уговор: не кошмарить предшественников, чтобы преемники потом не начали кошмарить тебя. Так что мистер Трамп может заявлять что угодно, но если сам не хочет впоследствии примерить оранжевый клифт с надписью «Алькатрас», то Обаму он не тронет.