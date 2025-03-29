Банки начнут сообщать родителям о платежах и переводах детей

Информирование о платежах и переводах детей, а также его способ прописываются в договоре с банком, рассказала Екатерина Желунова, представитель департамента информационной безопасности Банка России. Информирование будет осуществляться через push-уведомления или СМС, полагает Эряния Бочкина, аналитик Банки.ру. Второй вариант особенно актуален, если сами родители не обслуживаются в банке, где ребенок открыл счет. Если ему еще не исполнилось 14 лет, карта открывается как дополнительная к карте родителя, поэтому последний и так может управлять детским «пластиком» и видеть операции по нему, напомнила аналитик финансового маркетплейса. Введенная же мера связана именно с детьми старше 14 лет, поскольку по закону они могут самостоятельно открывать счета в банках и подписывать договор на банковское обслуживание.