Банки начнут сообщать родителям о платежах и переводах детей

Такая мера, разработанная ЦБ, начала действовать с 29 марта и направлена на борьбу с «дропперами» — людьми, в том числе подростками, которые вовлечены в отмывание украденных мошенниками денег.
Информирование о платежах и переводах детей, а также его способ прописываются в договоре с банком, рассказала Екатерина Желунова, представитель департамента информационной безопасности Банка России. Информирование будет осуществляться через push-уведомления или СМС, полагает Эряния Бочкина, аналитик Банки.ру. Второй вариант особенно актуален, если сами родители не обслуживаются в банке, где ребенок открыл счет. Если ему еще не исполнилось 14 лет, карта открывается как дополнительная к карте родителя, поэтому последний и так может управлять детским «пластиком» и видеть операции по нему, напомнила аналитик финансового маркетплейса. Введенная же мера связана именно с детьми старше 14 лет, поскольку по закону они могут самостоятельно открывать счета в банках и подписывать договор на банковское обслуживание.
Такое нововведение направлено, в первую очередь, на защиту несовершеннолетних клиентов от мошенников, в частности, от вовлечения в так называемое дропперство, говорит аналитик Бочкина. Как отмечают в ЦБ, подростки выступают в роли тех, кто продает мошенникам данные своих карт, либо за процент обналичивают украденные деньги. Кто-то даже не подозревает, что участвует в краже денег. А за это предусмотрена ответственность.
«Известно, что подростки и молодые люди составляют значительную долю участников таких схем. Таким образом родители смогут оперативно отследить неожиданное открытие ребенком новой карты или операции с крупными суммами, — говорит Бочкина. — Хотя такая мера не будет иметь упреждающий характер — об операциях можно будет узнать постфактум, когда средства, возможно, уже будут переведены злоумышленникам».
Кроме того, опция будет полезна и по причинам, не связанным с мошенничеством — например, для информирования родителей о том, что ребенок совершил какие-то специфические покупки.
С прошлого года уже заработал ряд поправок в законодательство против «дропов». С 25 июля 2024-го банки должны, например, приостанавливать переводы на два дня при определенных случаях, а также ограничивать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию дропперам, которые выводят украденные деньги. С 1 сентября появится правило, когда запрещается снимать наличные деньги с новой виртуальной карты в течение 48 часов с момента ее выпуска. К тому же Росфинмониторинг сможет с 1 июня 2025 года приостанавливать подозрительные переводы россиян в режиме реального времени на срок до десяти дней.
Сейчас регуляторы обсуждают введение лимита на карты — до пяти в одном банке и до 20 — в нескольких. Как отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, число таких карт у одного человека может достигать нескольких сотен. Очевидно, что обычному человеку столько не нужно. Весной Госдума планирует принять законопроект о дополнительных мерах по борьбе с мошенниками и введении уголовной ответственности для «дропперов».
Сложившаяся практика показывает, что действующих механизмов не всегда хватает для оперативного реагирования на активность дропперов — физических лиц, вовлеченных в отмывание средств. На это обратил внимание Роман Агабаев, заместитель руководителя отдела противодействия мошенничеству финтех-компании Paygine.
Как отмечали ранее в ЦБ, существует даже типы дропперов. Первый — «транзитник», который полученные деньги переводит на другую карту, реквизиты которой сообщает организатор схемы. Второй — «заливщик». Он уже получает деньги от курьеров, зачисляет их через банкоматы на счета. Третий тип — «обнальщик» — получает деньги на карту, после чего снимает их в банкоматах. И деньги могут проходить путь через разные регионы. Есть при этом деление по осознанности. Кто-то даже не подозревает, что участвует в краже денег. А вторые действует намеренно и понимают свою роль.