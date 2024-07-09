Банки и игрушки. Эксперты рассказали, в чем хранить деньги в России

«Интересным способом сбережения является покупка инвестиционных монет — золотых и серебряных, — сказал финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. — Есть еще такой способ, как покупка инвестиционного вина. Но, на мой взгляд, это скорее экзотика. Нашим людям, мне кажется, больше подойдут инвестиции в советские елочные игрушки. Их больше не производят, и они дорожают. Особенно те, которые были выпущены в 50-е годы прошлого века, растут в цене».