Банки и игрушки. Эксперты рассказали, в чем хранить деньги в России

Колебание курсов валют, многочисленные санкции и высокая ключевая ставка Центробанка заставляют россиян искать новые способы сбережения средств. Выбор инвестиций зависит от размера накоплений, считают опрошенные aif.ru экономисты, отметив, что доход могут принести и самые нестандартные решения.
Не игрушка, а инвестиция
«Интересным способом сбережения является покупка инвестиционных монет — золотых и серебряных, — сказал финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. — Есть еще такой способ, как покупка инвестиционного вина. Но, на мой взгляд, это скорее экзотика. Нашим людям, мне кажется, больше подойдут инвестиции в советские елочные игрушки. Их больше не производят, и они дорожают. Особенно те, которые были выпущены в 50-е годы прошлого века, растут в цене».
Инвестиции в металлы и тем более в вино весьма специфичны для большинства граждан нашей страны, поделился своим мнением ведущий научный сотрудник института экономики РАН, кандидат экономических наук Артем Пылин. Он отметил, что одним из наиболее рискованных вариантов является покупка золота в виде монет или слитков, так как требуется обеспечить надежную систему хранения для таких ценностей.
«При наличии значительных сбережений стоит рассмотреть возможность инвестирования в недвижимость, — подчеркнул Пылин. — В условиях высокой инфляции и нестабильности курса национальной валюты это может стать эффективным инструментом сохранения накоплений. Однако отмена льготной ипотеки значительно ограничивает “кредитный маневр”, поскольку процентные ставки (17−22% годовых) по ипотечным кредитам оставляют желать лучшего. Инвестиции в недвижимость будут обоснованы только без использования кредитных средств».
Акции выгоднее, но есть исключения
«Рискованный, но прибыльный способ вложений — акции, — рассказала доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Демидова. — Если сформирован запас финансовой прочности и есть возможность рискнуть, то стоит вложить средства в акции, доход по которым может быть в два-три раза выше, чем по депозитам. Однако риск по таким операциям в среднем составляет 20%».
Сейчас инвестору нельзя покупать иностранные ценные бумаги, предупредила экономист, под это ограничение попадают в том числе и депозитарные расписки компаний. Поэтому выбор ограничивается акциями отечественных компаний. При оценке рисков снижения цен на нефть, предупреждает экономист, в будущем возможно ослабление рубля по отношению к доллару.
«В такой ситуации акции экспортеров могут оказаться особенно привлекательными, — считает Демидова. — Исключением являются сами нефтяные компании, чьи результаты как раз зависят от цен на нефть. Стоит обратить внимание на изготовителей удобрений и сельхозпроизводителей, а также на акции крупных розничных сетей, которые показывают уверенный рост».
Самым же безопасным способом инвестирования по-прежнему является банковский вклад в рублях, подчеркнула эксперт. Сейчас доходность по вкладам превышает значение инфляции. Например, в июне инфляция составила около 8%, а средняя ставка по депозитам — около 15−16%. При этом банки в конкуренции за клиентов предлагали и более высокие ставки, вплоть до 18% годовых.