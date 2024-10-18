Банка стратегического назначения. Как консервы отбирают в закрома Родины

В 1804 году француз Николя Франсуа Аппер предложил новый способ консервирования мяса. Его надлежало положить в белые жестянки, герметично их закрыть и прокипятить в солёной воде от получаса до 4 часов — в зависимости от величины банки. Затем, нагрев при температуре более 100⁰С, оставить в таком виде на хранение. За решение мясной задачи Аппер взялся неслучайно. Наполеон обещал премию в 12 тыс. франков тому, кто придумает, как сохранять еду длительное время, — армии предстояли затяжные походы. В итоге Аппер получил от Бонапарта и франки, и титул «Благодетель человечества».
Всё что угодно, но не тушёнка
В России тушёнка — продукт стратегический. Его запасы хранятся в хранилищах Росрезерва, у каждого второго жителя страны — в кладовке, на балконе и даже под ванной — припрятаны банки на всякий крайний случай или на «чёрный день».
С Росрезервом — понятно: в закрома Родины отправляется всё самое качественное. А что с нашими домашними запасами?
Эксперты в один голос утверждают: настоящая тушёнка плохой не может быть по определению. Но как понять, в какой банке — настоящая, а в какой — несъедобное нечто из сои?
«Самый простой способ сделать правильный выбор — внимательно прочитать, что написано на банке. Там должны быть указаны
Что в таком случае может послужить индикатором качества? Во-первых, изучаем состав: мясо (его массовая доля должна быть равна 58%), лук, соль, перец, лаврушка. Больше в тушёнке ничего быть не должно! Во-вторых, смотрим на цены: банка (масса нетто 325 г) с нормальным содержимым не может стоить дешевле 250 рублей.
«Известно, что в некоторых торговых сетях-дискаунтерах, продающих продукты по сниженным ценам, предлагают мясные консервы собственных брендов с указанием
Стандарт особой важности
В Росрезерве точно знают, каким производителям можно довериться. Однако своей информацией федеральное агентство не делится. Оно и понятно: времена сложные, а запасы — секретные. Известно лишь, что тушёнка для Росрезерва должна соответствовать более строгому стандарту — ГОСТ РО (РО — «распространение ограничено»).
Журналисту «АиФ» на условиях анонимности удалось пообщаться с некоторыми специалистами, участвующими в отборе консервов для госзапаса. Они перечислили часть марок, которые можно встретить во многих магазинах. Это «Главпродукт», «Совок», «Барс» и продукция мясокомбината из Йошкар-Олы.
«На самом деле хорошей тушёнки много, не только эти бренды, — добавил один из экспертов. — Попробуйте разные и найдите лучшую для себя».
Как отбирают тушёнку в Росрезерв
Ежегодно в НИИ проблем хранения Росрезерва устраивают дегустации, по итогам которых решается вопрос, какая тушёнка пополнит запасы страны. Требования к дегустаторам, помимо высочайшей квалификации, довольно специфические. Например, у них не должно быть зубных коронок (считается, они могут влиять на вкусовые ощущения). А еще перед «пробой» необходимо соблюдение определённой диеты. Во время самой дегустации оцениваются форма, размер кусков мяса, их цвет, запах, вкус, разжёвываемость. Отдельные оценки выставляют бульону, который должен иметь яркий оранжево-коричневый цвет с небольшим помутнением.
После каждых десяти образцов дегустатор делает перерыв на час. Всего же за время оценки он пробует около 0,5 кг мяса.
Кому она не полезна
Биолог Ольга Трофимова утверждает, что тушёнка легко усваивается, полезна людям с заболеваниями ЖКТ, заменяя им жареное или запечённое мясо. У неё нулевой гликемический индекс, поэтому она входит в меню при сахарном диабете. Однако из-за высокой калорийности продукт противопоказан людям с ожирением и повышенным уровнем холестерина.