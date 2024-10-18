Банка стратегического назначения. Как консервы отбирают в закрома Родины

В 1804 году француз Николя Франсуа Аппер предложил новый способ консервирования мяса. Его надлежало положить в белые жестянки, герметично их закрыть и прокипятить в солёной воде от получаса до 4 часов — в зависимости от величины банки. Затем, нагрев при температуре более 100⁰С, оставить в таком виде на хранение. За решение мясной задачи Аппер взялся неслучайно. Наполеон обещал премию в 12 тыс. франков тому, кто придумает, как сохранять еду длительное время, — армии предстояли затяжные походы. В итоге Аппер получил от Бонапарта и франки, и титул «Благодетель человечества».