Банк вправе. Эксперт Проданова предупредила о риске заморозки денег на карте

«Средства могут заморозить в рамках судебного решения, при котором разблокировка счета возможна только при прекращении дела, а также по распоряжению ФНС или в ходе исполнительного производства, — добавила эксперт. — Нарушение клиентом условий договора с банком (например, превышение лимитов по кредитной линии) тоже может привести к временной приостановке операций. А в случае объявления банкротства средства на счете могут попасть под заморозку для удовлетворения требований кредиторов».