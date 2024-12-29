Банк вправе. Эксперт Проданова предупредила о риске заморозки денег на карте

Если у клиента есть непогашенные задолженности или его операции кажутся подозрительными, банк вправе заморозить денежные средства на его счете. Об этом aif.ru рассказала экономист, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова.
Эксперт подчеркнула, что в целом случаев, при которых возможна «заморозка» денег на счете, не так уж и много, но они есть. Например — подозрения в совершении незаконных операций.
«Банки обязаны следить и выявлять подозрительные операции согласно закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, — отметила эксперт. — И если кредитная организация полагает, что по счету происходят мошеннические операции, она может временно заморозить средства для защиты клиента и предотвращения потерь».
«Например — если банк не может подтвердить личность клиента или обнаруживает несоответствия в предоставленных данных, — пояснила она. — Непривычные транзакции или резкие изменения в поведении владельца счета могут также вызвать у банка подозрения и привести к временной блокировке».
Деньги клиента могут быть заморожены на счете и при наличии у него непогашенной задолженности перед банком или другими кредиторами.
«Средства могут заморозить в рамках судебного решения, при котором разблокировка счета возможна только при прекращении дела, а также по распоряжению ФНС или в ходе исполнительного производства, — добавила эксперт. — Нарушение клиентом условий договора с банком (например, превышение лимитов по кредитной линии) тоже может привести к временной приостановке операций. А в случае объявления банкротства средства на счете могут попасть под заморозку для удовлетворения требований кредиторов».
При этом даже если заморозка произошла по ошибке, решение ситуации может затянуться на длительное время. Чтобы в этот период не остаться без денег совсем, эксперт советует держать дома некоторый запас наличности — как минимум треть от ежемесячных расходов.