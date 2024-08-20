Банк в курсе? Эксперт сказала, когда нельзя сдать в аренду ипотечное жилье

Покупатели ипотечных квартир рискуют нарваться на неприятности, если будут сдавать это жилье в аренду. Член комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Оксана Панова разъяснила, как избежать штрафов и досрочного расторжения договора.
«Пока жилье в залоге у банка, кредитор хочет быть уверенным, что с объектом ничего не случится, — говорит эксперт. — Ненадежные арендаторы могут повредить не только имущество в квартире или доме, но и само жилье. Банки условно можно поделить на две категории. Первая — те, которые не ограничивают заемщика в праве сдавать заложенное имущество. Заемщик не ставит в известность кредитора о том, как распоряжается объектом. А вторая — которые требуют уведомить их о предстоящей сдаче жилья в аренду. Банк рассмотрит заявление и примет решение, стоит соглашаться на заселение арендаторов или нет».
Условия, касающиеся сдачи квартиры в аренду, должны быть указаны в кредитном договоре. Поэтому самый очевидный вариант — до того, как искать арендаторов, изучить документы на ипотеку и понять возможные последствия. А они могут быть очень неприятными. Самое простое — штраф за нарушение условий кредитного договора. Банк имеет право применить и более серьезные меры: расторгнуть договор раньше срока и потребовать погасить сразу всю взятую ипотеку.
Практика показывает, что запрос в банк на сдачу объекта в аренду рассматривают в течение одной недели. Не исключено, что кредитор потребует приложить к запросу договор о найме жилья. Получить согласие от банка понадобится и в том случае, если собственник квартиры собирается зарегистрировать в ней кого-то из арендаторов. Обычно банки препятствий не строят, но могут ограничить срок регистрации на определенный срок — чаще всего это 11 месяцев.
«Стоит отметить, что кредитные организации не проверяют залоговое имущество, если платежи поступают своевременно, — акцентирует внимание собеседница. — Поэтому многие заемщики не ставят в известность банк о факте сдачи в аренду объекта недвижимости, даже когда это входит в их обязанность».
Добавим, что некоторым категориям граждан вообще нельзя заниматься сдачей квартиры в аренду. Например, такой запрет есть для военнослужащих, и не важно, ипотечное жилье или нет. Закон не дает военным заниматься другой оплачиваемой деятельностью кроме научной, педагогической и прочей творческой.