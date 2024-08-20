Банк в курсе? Эксперт сказала, когда нельзя сдать в аренду ипотечное жилье

«Пока жилье в залоге у банка, кредитор хочет быть уверенным, что с объектом ничего не случится, — говорит эксперт. — Ненадежные арендаторы могут повредить не только имущество в квартире или доме, но и само жилье. Банки условно можно поделить на две категории. Первая — те, которые не ограничивают заемщика в праве сдавать заложенное имущество. Заемщик не ставит в известность кредитора о том, как распоряжается объектом. А вторая — которые требуют уведомить их о предстоящей сдаче жилья в аренду. Банк рассмотрит заявление и примет решение, стоит соглашаться на заселение арендаторов или нет».