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Банан, приклеенный скотчем к стене, вновь продают, но уже за $1,5 млн

Инфляция: в 2019 году творение Маурицио Каттелана под названием «Комик», представляющее из себя обычный банан, приклеенным скотчем к стене, продали за $120 тысяч (~ 11,5 млн рублей).

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Sotheby’s

В 2019 году три копии провокационного творения художника Маурицио Каттелана под названием «Комик», на которых был представлен банан, приклеенный скотчем к стене, продали за $120 тыс (~ 11,5 млн рублей). 25 октября 2024 года аукционный дом Sotheby’s объявил, что одно из трех копий этого произведения вновь уйдет с молотка по цене от $1 млн до $1,5 млн (~ 96,5 — 144,8 млн рублей).

Известно, что за такую сумму победитель торгов получит рулон клейкой ленты и один банан, а также сертификат подлинности и официальные инструкции по «установке».

«Комик» — это концептуальное произведение искусства, в каждой инсталляции заменяются реальные физические материалы.

Представитель аукциона Sotheby’s

Пять лет назад Каттелан и французская художественная галерея Perrotin попали в заголовки газет по всему миру, когда на ярмарке Art Basel в Майами-Бич (США) они решили продать «Комика» по шестизначной цене. Однако «продажа» закончилась тем, что художник-постановщик Дэвид Датуна сорвал банан со стены, очистил его и съел на глазах у сотен ошеломленных посетителей. Позже он заявил, что это было художественное представление, а не акт вандализма.

Тем временем в мире искусства мнения о достоинствах работы разделились, хотя некоторые критики сочли, что она основана на богатой традиции концептуальных работ, восходящей к знаменитому навесному писсуару Марселя Дюшана, который ставит под сомнение ценность самого искусства.

Спустя некоторое время, три копии «Комика» были проданы: две купили частные коллекционеры за $120 тыс (~ 11,5 млн рублей), одну приобрели за более высокую (но нераскрытую) сумму и передали в дар музею Гуггенхайма в Нью-Йорке (США).

Сочетая глубокую критическую мысль и подрывное остроумие, эта работа является определяющей для художника и для нашего поколения. Если по своей сути «Комик» ставит под сомнение само понятие ценности искусства, то выставление работы на аукцион станет окончательной реализацией его основной концептуальной идеи — общественность, наконец, получит право голоса в определении его истинной ценности.

Дэвид Гальперин
глава отдела современного искусства Sotheby’s по Северной и Южной Америке

Ранее рассказывали, что в голландском музее случайно выбросили инсталляцию.