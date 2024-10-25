Банан, приклеенный скотчем к стене, вновь продают, но уже за $1,5 млн

В 2019 году три копии провокационного творения художника Маурицио Каттелана под названием «Комик», на которых был представлен банан, приклеенный скотчем к стене, продали за $120 тыс (~ 11,5 млн рублей). 25 октября 2024 года аукционный дом Sotheby’s объявил, что одно из трех копий этого произведения вновь уйдет с молотка по цене от $1 млн до $1,5 млн (~ 96,5 — 144,8 млн рублей).
Известно, что за такую сумму победитель торгов получит рулон клейкой ленты и один банан, а также сертификат подлинности и официальные инструкции по «установке».
«Комик» — это концептуальное произведение искусства, в каждой инсталляции заменяются реальные физические материалы.
Пять лет назад Каттелан и французская художественная галерея Perrotin попали в заголовки газет по всему миру, когда на ярмарке Art Basel в Майами-Бич (США) они решили продать «Комика» по шестизначной цене. Однако «продажа» закончилась тем, что художник-постановщик Дэвид Датуна сорвал банан со стены, очистил его и съел на глазах у сотен ошеломленных посетителей. Позже он заявил, что это было художественное представление, а не акт вандализма.
Тем временем в мире искусства мнения о достоинствах работы разделились, хотя некоторые критики сочли, что она основана на богатой традиции концептуальных работ, восходящей к знаменитому навесному писсуару Марселя Дюшана, который ставит под сомнение ценность самого искусства.
Спустя некоторое время, три копии «Комика» были проданы: две купили частные коллекционеры за $120 тыс (~ 11,5 млн рублей), одну приобрели за более высокую (но нераскрытую) сумму и передали в дар музею Гуггенхайма в Нью-Йорке (США).
Сочетая глубокую критическую мысль и подрывное остроумие, эта работа является определяющей для художника и для нашего поколения. Если по своей сути «Комик» ставит под сомнение само понятие ценности искусства, то выставление работы на аукцион станет окончательной реализацией его основной концептуальной идеи — общественность, наконец, получит право голоса в определении его истинной ценности.
Ранее рассказывали, что в голландском музее случайно выбросили инсталляцию.