Банан, приклеенный скотчем к стене, вновь продают, но уже за $1,5 млн

Пять лет назад Каттелан и французская художественная галерея Perrotin попали в заголовки газет по всему миру, когда на ярмарке Art Basel в Майами-Бич (США) они решили продать «Комика» по шестизначной цене. Однако «продажа» закончилась тем, что художник-постановщик Дэвид Датуна сорвал банан со стены, очистил его и съел на глазах у сотен ошеломленных посетителей. Позже он заявил, что это было художественное представление, а не акт вандализма.