БАМ встречает 50-летний юбилей

Ошибки в цифрах — почему уже в 2023 году было 288 миллионов тонн, а через несколько лет будет только 270 миллионов тонн — нет. Запланированное увеличение провозной способности Восточного полигона считается по контрольному сечению, то есть только то, что проходит дальше Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. А в целом в восточном направлении ожидается еще больший рост грузопотока с учетом объемов, которые не доходят до контрольного сечения, а идут на другие станции и погранпереходы.