БАМ встречает 50-летний юбилей

БАМ протяженностью более 4,3 тысячи километров проходит от станции Тайшет до Советской Гавани через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Он является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.
Программа мероприятий
«Восьмого июля 2024 года в столице БАМа — городе Тында, пройдут торжественные мероприятия, посвященные 50-летию магистрали. Здесь встретятся ветераны из разных уголков страны, нынешние работники БАМа и молодежь. Делегацию компании возглавит генеральный директор — председатель правления ОАО “РЖД” Олег Белозеров», — сообщили РИА Новости в РЖД.
Там отметили, что в рамках празднования предусмотрена обширная программа. «Основные мероприятия пройдут
Состоится символическая стыковка эстафетных поездов из Иркутска и Хабаровска на железнодорожном вокзале Тынды. Каждый праздничный состав везет по 160 ветеранов-строителей БАМа. После встречи поездов запланировано проведение торжественного митинга на привокзальной площади.
Откроется памятник «Строители БАМа», который запечатлел интересные моменты великой всесоюзной стройки. После реконструкции будут открыты стадион «БАМ» и медицинский центр.
Пройдут концерты бардовской БАМовской песни, местных коллективов, под гитару и гармонь артисты из БАМовских городов исполнят комсомольские песни, а на сцене покажут тематическую музыкально-поэтическую интерактивную программу. Завершится праздник большой концертной программой.
С днем рождения, БАМ!
Днем рождения БАМа считается 8 июля. Именно в этот день в 1974 году было принято постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях. Она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ — часть Восточного полигона и самый короткий путь к Тихому океану.
Здесь везутся грузы и пассажиры. Особенно дорога важна на фоне увеличения объема грузоперевозок в восточном направлении из-за изменения логистических потоков в последние годы. Грузоотправители массово «распробовали» этот путь для грузов в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. РЖД в 2023 году достигли исторического максимума по объему перевозок на Восточном полигоне — более 288 миллионов тонн внутрироссийских и внешнеторговых грузов.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 года сказал, что с развитием Восточного полигона в свое время немного «зевнули» и вовремя кое-что не сделали, но теперь наверстаем.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров позднее отмечал в интервью «Комсомольской правде», что много говорили и писали о ненужности БАМа в 1990-е годы, но, продолжал он, время все расставило по местам. «Все, кто это говорил, просто не смотрели вперед в стратегическое будущее страны. Посмотрите, сегодня Россия на востоке — это и Транссиб, и БАМ. Нет в стране важнее путей! Это в буквальном смысле артерии и хребет экономики», — сказал глава РЖД.
Первый президент РЖД Геннадий Фадеев в интервью РИА Новости в 2018 году отмечал, что Транссибом и БАМом надо заниматься постоянно. «Я говорил Олегу Валентиновичу: “Первый рубль, который появляется, отдайте на развитие Дальнего Востока”, — рассказывал Фадеев.
Стройка идет
И РЖД, и государство вкладывают триллионы рублей. Компания уже несколько лет ведет масштабные работы по развитию железных дорог Восточного полигона, куда наряду с БАМом входит и Транссиб. Планы по увеличению провозных способностей амбициозные. Если в 2023 году на Восточном полигоне это было 173 миллиона тонн, то к концу 2032 года должно стать 270 миллионов тонн.
Ошибки в цифрах — почему уже в 2023 году было 288 миллионов тонн, а через несколько лет будет только 270 миллионов тонн — нет. Запланированное увеличение провозной способности Восточного полигона считается по контрольному сечению, то есть только то, что проходит дальше Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. А в целом в восточном направлении ожидается еще больший рост грузопотока с учетом объемов, которые не доходят до контрольного сечения, а идут на другие станции и погранпереходы.
Но железная дорога — это не только перевозки, а люди, рабочие места и развитие сопутствующей инфраструктуры. РЖД, помимо своей непосредственной функции строителя железных дорог и работодателя, в населенных пунктах вдоль всего БАМа приводили в порядок дороги, административные здания, объекты спортивного и культурного назначения.
Впереди у БАМа еще не один юбилей. Празднования закончатся, а дорога останется.