Балобаны в шапочках. На ВЭФ открыли «Дом сокола» и показали редких птиц

«Мы рассказываем о трёх птицах, которые занесены в Красную книгу: сапсанах, балобанах и кречетах. Два живых балобана разных окрасов даже представлены на нашей выставке. Здесь же у нас находится настоящая Красная книга. На неё можно взглянуть и удивиться ее толщине. Но мы активно работаем, чтобы она сокращалась», — рассказала сотрудница «Дома сокола».