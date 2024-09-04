Балобаны в шапочках. На ВЭФ открыли «Дом сокола» и показали редких птиц

Центральной частью ВЭФ уже традиционно становится открытие форума «День Сокола». В первый день Восточного экономического форума на набережной студенческого городка ДВФУ открыли павильон с хищниками, где российские представители рассказывали о птицах, а арабские гости угощали кофе и сладостями. Подробнее с места проведения, рассказываем в материале aif.ru.
В конце набережной бухты Аякс, что на Русском острове, открыли «Дом сокола». Организаторы экспозиции — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, правительство Камчатского края, Фонд «Росконгресс» и Соколиный центр «Камчатка». «Дом сокола» представлен в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» и соседствует с 11 павильонами, представленными на форуме.
«Сохранение биологического разнообразия является приоритетом Российской Федерации. Второй год подряд по поручению правительства России мы проводим на полях Восточного экономического форума “День сокола”. Символично, что при обсуждении вопросов экономического и социального характера мы уделяем внимание природоохране», — рассказал на открытии заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.
В последние годы эти хищные птицы находятся в тревожных границах Красной книги — они на грани исчезания. Поэтому власти предпринимают все усилия, чтобы сохранить редкие виды соколообразных.
Поддерживают идею России и в зарубежье. На открытии «Дома сокола» во Владивостоке присутствовали представители Катара, Кувейта, ОАЭ, Королевства Бахрейн и других арабских стран.
«В арабских странах соколы особо ценны. Ведь охота вместе с этими птицами считается очень дорогим и эксклюзивным занятием. Надо уточнить, что не арабы охотятся на птиц, а они сами подготавливают и обручают пернатых на охоту “в полях”», — рассказала корреспонденту aif.ru представитель павильона Ксения.
На открытии делегации Арабского мира и России даже подписали Декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. Это один из самых редких видов семейства соколиных.
«Думаю, что опыт форума “День сокола” нужно переносить в страны Персидского залива и проводить такие мероприятия не только в России», — дополнил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Аль-Саати.
Кстати, чтобы ещё ближе познакомить гостей форума с пернатыми, в павильоне находились две живые птицы. Они были выращены в профильных центрах России. Сотрудники «дома» рассказывали всем пришедшем интересные факты о соколах, об особенностях охоты, мерах поддержки и угрозах для исчезновения птиц.
«Мы рассказываем о трёх птицах, которые занесены в Красную книгу: сапсанах, балобанах и кречетах. Два живых балобана разных окрасов даже представлены на нашей выставке. Здесь же у нас находится настоящая Красная книга. На неё можно взглянуть и удивиться ее толщине. Но мы активно работаем, чтобы она сокращалась», — рассказала сотрудница «Дома сокола».
Балобаны на выставке одеты в шапочки, как пояснили сотрудники корреспондентам aif.ru, так птицы меньше нервничают при большом скоплении людей.