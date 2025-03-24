Бали вводит жесткие правила для туристов: гостям придётся выбирать между уважением и наказанием

Документ обязывает гостей острова уважать местные традиции и культуру. Туристам нужно надевать скромную одежду, когда они посещают храмы, достопримечательности или просто находятся в общественных местах. Также им следует нанимать только официальных гидов и обменивать деньги в проверенных пунктах. Платить за товары и услуги можно только местными рупиями.