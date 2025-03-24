Бали вводит жесткие правила для туристов: гостям придётся выбирать между уважением и наказанием

Власти индонезийской провинции Бали разработали новые правила для иностранных туристов. Об этом рассказало агентство Antara.
Документ обязывает гостей острова уважать местные традиции и культуру. Туристам нужно надевать скромную одежду, когда они посещают храмы, достопримечательности или просто находятся в общественных местах. Также им следует нанимать только официальных гидов и обменивать деньги в проверенных пунктах. Платить за товары и услуги можно только местными рупиями.
Кроме того, руководство Бали просит туристов строго соблюдать правила дорожного движения. Гости должны следовать указаниям знаков, надевать шлемы при езде на мотоциклах и не перевозить лишних пассажиров. Управлять транспортом в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков запрещено.
Еще одно требование — все иностранные туристы обязаны заплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий, что равно примерно 10 долларам США. Этот платеж действует на время пребывания в провинции. Губернатор Бали Ваян Костер предупредил, что нарушителей ждут строгие меры. Наказание будет соответствовать местным законам.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отреагировал на слухи о якобы массовом заражении россиян на Бали лихорадкой Денге. Он уточнил, что в АТОР не поступали какие-либо сообщения, подтверждающие случаи заражения россиян.