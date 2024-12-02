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Балет «Щелкунчик» 31 декабря покажут на «Первом канале»

Новогодний спектакль «Щелкунчик» в исполнении артистов балета Большого театра можно будет увидеть 31 декабря в эфире «Первого канала», сообщили РБК в пресс-службе Министерства культуры России.

Источник: Российская газета

«В канун Нового года, 31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет П. И. Чайковского “Щелкунчик” в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на исторической сцене Большого театра России, будет показан в прямом эфире “Первого канала”, — уточнили там.

Ранее театр сообщал, что «Щелкунчика» в этом году 30 и 31 декабря будут транслировать также в 100 кинотеатрах России, в том числе в крупнейшем кинозале страны — киноцентре «Октябрь» в Москве.

Кроме того, в конце ноября Большой объявил, что продажи билетов на новогодний спектакль начнутся 2 декабря только онлайн. На странице театра сразу же возникли сложности с доступом к личному кабинету.

Часть билетов реализуют через аукцион, а вырученные средства будет направлены «на поддержку артистов». В прошлые годы запуск продажи билетов на «Щелкунчика» регулярно приводил к скоплению желающих их купить у здания театра.