Балет «Щелкунчик» 31 декабря покажут на «Первом канале»

«В канун Нового года, 31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет П. И. Чайковского “Щелкунчик” в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на исторической сцене Большого театра России, будет показан в прямом эфире “Первого канала”, — уточнили там.
Ранее театр сообщал, что «Щелкунчика» в этом году 30 и 31 декабря будут транслировать также в 100 кинотеатрах России, в том числе в крупнейшем кинозале страны — киноцентре «Октябрь» в Москве.
Кроме того, в конце ноября Большой объявил, что продажи билетов на новогодний спектакль начнутся 2 декабря только онлайн. На странице театра сразу же возникли сложности с доступом к личному кабинету.
Часть билетов реализуют через аукцион, а вырученные средства будет направлены «на поддержку артистов». В прошлые годы запуск продажи билетов на «Щелкунчика» регулярно приводил к скоплению желающих их купить у здания театра.